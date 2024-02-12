Borsada rekorlu gün: Yarın hangi veriler izlenecek?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 128,61 puan artarak 9.174,58 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi 139,3 milyar lira oldu. BIST 100 endeksi, güne 88,25 puan ve yüzde 0,98 artışla 9.134,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.088,65, en yüksek 9.175,82 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 artışla 9.174,58 puandan tamamladı.
- Bankacılık endeksi yüzde 3,10, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.
- Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,45 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.
- Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 2,00, teknoloji endeksi yüzde 3,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.
- BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 119,01 puan ve yüzde 1,24 kazançla 9.719,107 puandan kapandı.
- BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 25'i geriledi.
- Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
CDS RİSK PRİMİ GERİLEDİ
Şubatta başlayan düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puana geriledi.
1 ANALİST YORUMU
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başlandığını, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.
2 YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endekslerinin takip edilecek.
3 DESTEK-DİRENÇ
Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
4 BEKLENTİ ANKETİ
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2023'te 3 milyar 83 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2023'te 46 milyar 98 milyon dolar, 2024 yılında ise 35 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.
5 Altının ons fiyatı 2 bin 14 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 14 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,6 artışla 2 milyon 57 bin 500 liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,95'ten bileşik getirisi de yüzde 42,75'ten gerçekleşti.