Borsada rekorlu gün: Yarın hangi veriler izlenecek?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 128,61 puan artarak 9.174,58 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi 139,3 milyar lira oldu. BIST 100 endeksi, güne 88,25 puan ve yüzde 0,98 artışla 9.134,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.088,65, en yüksek 9.175,82 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 artışla 9.174,58 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,10, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,45 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,41, sanayi endeksi yüzde 2,00, teknoloji endeksi yüzde 3,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 119,01 puan ve yüzde 1,24 kazançla 9.719,107 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 25'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Sasa Polyester ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu. CDS RİSK PRİMİ GERİLEDİ Şubatta başlayan düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puana geriledi.

1 ANALİST YORUMU Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başlandığını, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

2 YARIN HANGİ VERİLER VAR? Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endekslerinin takip edilecek.

3 DESTEK-DİRENÇ Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

4 BEKLENTİ ANKETİ AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2023'te 3 milyar 83 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2023'te 46 milyar 98 milyon dolar, 2024 yılında ise 35 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.