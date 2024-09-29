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Borsada yarın bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)

Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak.

29 Eylül 2024 | 21:21
Borsada yarın bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (30 Eylül)

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. SPK'dan yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirketten hafta içi yapılan açıklamaya göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 30 Eylül 2024, pazartesi günü. Hisse fiyatında da bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme olacak.

Şirketten bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili şu bilgilendirmeyi yapmıştı: Daha önce duyusunu yapmış olduğumuz üzere, Şirketimizin 2.000.000.000 TL (İkiMilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 80.000.000 TL (SeksenMilyonTürk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan(emisyon primi) karşılanmak suretiyle % 200 oranında bedelsiz 160.000.000 TL (YüzAltmışMilyonTürkLirası) artırılarak 240.000.000 TL'ye (İkiYüzKırkMilyonTürkLirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşme'sinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.06.2024 tarihinde başvuru yapılmıştı.
Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.09.2024 tarih ve 54/1496 sayılı kararıyla onaylanmış olup, 19.09.2024 tarih ve 2024/48 numaralı SPK Bülteni'nde ilan edilmiştir. Bu kapsamda bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 30.09.2024 olarak belirlenmiştir.

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