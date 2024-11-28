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Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (29 Kasım)

Borsa İstanbul'da temettü açıklayan 2 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 29 Kasım 2024. Yarın temettü dağıtacak şirketler şöyle:

28 Kasım 2024 | 15:23
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (29 Kasım)

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN) 
Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü açıklamıştı. Son taksit olarak net 0,5522639 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Kasım, ödeme tarihi ise 3 Aralık.
DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR) 
Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0340809 TL, net 0,0306726 TL temettü açıklamıştı. 2. takist olarak net 0,0102242 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Kasım, ödeme tarihi ise 3 Aralık.

 

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Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (29 Kasım)
Borsada bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (28 Kasım)
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
Otokar 31 milyarlık anlaşmayı duyurdu: 1059 adet COBRA II
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir kararı
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
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GERİ
İLERİ
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