AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6817596 TL, net 3,3135834 TL temettü açıklamıştı. Son taksit olarak net 0,5522639 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Kasım, ödeme tarihi ise 3 Aralık.

DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR)

Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0340809 TL, net 0,0306726 TL temettü açıklamıştı. 2. takist olarak net 0,0102242 TL kar payı ödenecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Kasım, ödeme tarihi ise 3 Aralık.