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Borsada açılış seansına ilişkin yeni düzenlemeler bugün devreye girecek

Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor.

25 Eylül 2023 | 09:12
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Borsada açılış seansına ilişkin yeni düzenlemeler bugün devreye girecek

Borsa İstanbul açıklamasına göre, bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.

Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.

VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.

Düzenlemeler, bugün devreye girecek.

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