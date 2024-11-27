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Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. bugün (27 Kasım) KAP'a 'Olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında' açıklama yaptı.

27 Kasım 2024 | 14:57
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama

Bossa'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Bahsi geçen hususlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

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YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
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