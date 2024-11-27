Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama

Bossa'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle: Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Bahsi geçen hususlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.