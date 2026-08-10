LGS 1. nakil sonuçları 2026 açıklandı: MEB LGS nakil sonuçları nasıl sorgulanır? LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS 1. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen veya farklı bir liseye geçmek isteyen öğrenciler için 7 Ağustos'ta sona eren nakil tercihleri değerlendirildi.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler, LGS 1. nakil sonuçlarının nasıl sorgulanacağını araştırmaya başladı. Peki, LGS 1. nakil sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?