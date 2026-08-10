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  • LGS 1. nakil sonuçları 2026 açıklandı: MEB LGS nakil sonuçları nasıl sorgulanır? LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS 1. nakil sonuçları 2026 açıklandı: MEB LGS nakil sonuçları nasıl sorgulanır? LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS kapsamında 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan birinci nakil tercihleri için beklenen sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İlk yerleştirme sonucunda istediği liseye yerleşemeyen ya da farklı bir okula geçmek için yeniden tercih yapan öğrenciler, LGS 1. nakil sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, LGS 1. nakil sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? İşte MEB LGS nakil sonuçları sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

Ekonomist
Ekonomist
LGS 1. nakil sonuçları 2026 açıklandı: MEB LGS nakil sonuçları nasıl sorgulanır? LGS NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS 1. nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen veya farklı bir liseye geçmek isteyen öğrenciler için 7 Ağustos'ta sona eren nakil tercihleri değerlendirildi. 

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler ve veliler, LGS 1. nakil sonuçlarının nasıl sorgulanacağını araştırmaya başladı. Peki, LGS 1. nakil sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

1 LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı?

LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2026 LGS takvimi kapsamında birinci nakil dönemi tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alındı.

Tercih sürecinin ardından beklenen LGS 1. nakil sonuçları, 10 Ağustos itibarıyla MEB tarafından duyuruldu. Öğrenciler, sonuçlara bugün saat 10.00'dan itibaren erişebiliyor.

2 LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Nakil başvurusunda bulunan öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını MEB'in internet sitesi ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kontrol edebilecek. Sonuç ekranına giriş için öğrencilerin T.C. kimlik numarası ve şifre bilgilerini kullanması gerekecek.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

3 LGS 2. nakil tercihleri ne zaman?

LGS 2. nakil tercihleri ne zaman?

LGS yerleştirme sürecinin ikinci nakil döneminde öğrenciler 10-12 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek. Bu başvuruların ardından yerleştirme sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

4 LGS'de hiçbir yere yerleşemeyenler için başvurular ne zaman?

LGS'de hiçbir yere yerleşemeyenler için başvurular ne zaman?

Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için süreç 17-26 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. 

Bu dönemde öğrenciler, boş kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek.
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