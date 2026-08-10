34 milyon sürücüyü ilgilendiriyor: Sigorta primleri yeniden belirlendi! Şehir şehir yeni trafik sigortası fiyatları

Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında bu ay geçerli olacak yeni tarifeler belli oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından açıklanan verilere göre trafik sigortası primlerine yaklaşık yüzde 4 oranında zam yapıldı.
1 Şehirlere ve basamaklara göre otomobil primleri
Açıklanan yeni tarifeye göre, İstanbul’da 4. basamaktan aracını sigortalatacak bir otomobil sahibinin trafiğe çıkabilmesi için 19 bin 71 lira ödemesi gerekiyor. Riski en yüksek olan 0. basamaktaki içten yanmalı motorlu araç sürücülerinin primi 57 bin 213 liraya yükselirken, riski en düşük 8. basamaktaki sürücülerin primi ise 9 bin 535 lira oldu. Ankara’da riskli gruptaki sürücülerin primi 55 bin 594 lira, en düşük gruptaki sürücülerin primi 9 bin 266 lira olarak belirlendi. İzmir’de ise en yüksek prim 53 bin 974 lira, en düşük prim 8 bin 996 lira olarak kaydedildi.
2 Taksi ve otobüs sigortalarında rekor tutar
Ticari araçlarda da prim artışları dikkat çekti. İstanbul’da ticari taksiler için 0. basamak prim tutarı 166 bin 214 liraya, 8. basamak tutarı ise 27 bin 702 liraya ulaştı. Ankara’da taksi sigortası en yüksek 161 bin 510 lira, İzmir’de ise 156 bin 806 lira oldu. 31 ve üstü koltuk kapasitesine sahip otobüslerde ise primler rekor seviyeye ulaştı. İstanbul’da 0. basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 408 bin 348 liraya çıkarken, 8. basamaktaki otobüsün primi 68 bin 058 lira oldu.
3 Sigortasız araç kullananlara ceza ve men kararı
Trafik sigortasını yaptırmadan yola çıkan sürücülere 1.246 lira idari para cezası uygulanıyor ve eksiklik giderilene kadar araç trafikten men ediliyor. Sigortasız aracın kazaya karışması durumunda ise ceza tutarı 2 bin 39 liraya yükseliyor ve karşı tarafta oluşan tüm hasarı araç sahibi ödemek zorunda kalıyor. Ayrıca sigortasını zamanında yenilemeyen sürücülere gecikilen her 30 gün için yüzde 5 oranında sürprim (gecikme zammı) uygulanıyor; bu oran toplamda yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor.