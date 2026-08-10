34 milyon sürücüyü ilgilendiriyor: Sigorta primleri yeniden belirlendi! Şehir şehir yeni trafik sigortası fiyatları

Açıklanan yeni tarifeye göre, İstanbul’da 4. basamaktan aracını sigortalatacak bir otomobil sahibinin trafiğe çıkabilmesi için 19 bin 71 lira ödemesi gerekiyor. Riski en yüksek olan 0. basamaktaki içten yanmalı motorlu araç sürücülerinin primi 57 bin 213 liraya yükselirken, riski en düşük 8. basamaktaki sürücülerin primi ise 9 bin 535 lira oldu. Ankara’da riskli gruptaki sürücülerin primi 55 bin 594 lira, en düşük gruptaki sürücülerin primi 9 bin 266 lira olarak belirlendi. İzmir’de ise en yüksek prim 53 bin 974 lira, en düşük prim 8 bin 996 lira olarak kaydedildi.