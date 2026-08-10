Kuyumculuk sektörünün Temmuz-Ağustos karnesi: Altın piyasasında son durum

Düğünlerin yoğun geçtiğini ancak bunun satışlara beklenen ölçüde yansımadığını dile getiren Ali Yazıcı, "Düğünler çok yoğun geçiyor. Ancak bakıyoruz ki düğün takıları artık çok daha ince, detaylı ve farklı ürünlerden oluşuyor. Bu açıdan sektörel anlamda bu yıl beklediğimiz verimi alamadığımızı söyleyebilirim. Temmuz ayı bu şekilde geçti. Ağustos ayının gidişatı da Temmuz ayına benziyor. Piyasada altının yukarı yönlü olacağı beklentisi içerisinde olan hem küçük hem de büyük yatırımcılar var. 8 bin-8 bin 300 TL seviyelerinden altın alanlar oldu. Bu nedenle birçok kişi o rakamları beklemek zorunda kalıyor. Çünkü altın almış, ancak araba ya da ev almak gibi bir ihtiyacı olduğunda zarar etmek istemediği için beklemeyi tercih ediyor. Piyasa oldukça hareketli ve bu hareketliliğin yılbaşına kadar devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.