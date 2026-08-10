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TÜİK açıkladı: Temmuzda en yüksek aylık getiri sağlayan yatırım araçları hangileri oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz döneminde yatırım araçlarının reel getiri performanslarını açıkladı. Buna göre, aylık bazda yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı brüt mevduat faizi oldu.

Ekonomist
Ekonomist
TÜİK açıkladı: Temmuzda en yüksek aylık getiri sağlayan yatırım araçları hangileri oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayına ait "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları" verilerini açıkladı. 

Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,55, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,29 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti.

Yatırımcısına hangi yatırım araçları kaybettirdi?

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,15 ve Amerikan Doları yüzde 0,23 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro yüzde 0,62, BIST 100 endeksi yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 4,55 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. 

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,89 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 0,03, Euro yüzde 0,87, BIST 100 endeksi yüzde 2,61 ve külçe altın yüzde 4,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜİK açıkladı: Temmuzda en yüksek aylık getiri sağlayan yatırım araçları hangileri oldu?-1

Mevduat faizi kazandırdı, külçe altın kaybettirdi

Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,70 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. 

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,94, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,61 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

TÜİK açıkladı: Temmuzda en yüksek aylık getiri sağlayan yatırım araçları hangileri oldu?-2

Altı aylık değerlendirmeye göre yatırımcısına kazandıran ve kaybettiren araçlar

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,99 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 20,22 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

TÜİK açıkladı: Temmuzda en yüksek aylık getiri sağlayan yatırım araçları hangileri oldu?-3

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 5,88, DİBS yüzde 4,26 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,74 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 8,43 ve Euro yüzde 10,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. 

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 2,73 ve DİBS yüzde 1,16 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,28 Amerikan Doları yüzde 11,16 ve Euro yüzde 13,15 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜİK açıkladı: Temmuzda en yüksek aylık getiri sağlayan yatırım araçları hangileri oldu?-4
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