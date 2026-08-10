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Sanayi üretiminde haziran tablosu: Yıllık bazda düşüş

Sanayi üretimi haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 düşüş kaydetti.

Ekonomist
Ekonomist
Sanayi üretiminde haziran tablosu: Yıllık bazda düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayına ait "Sanayi Üretim Endeksi" verilerini yayımladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 1,4 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi ise yüzde 1,5 azaldı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 arttı.

Sanayi üretiminde haziran tablosu: Yıllık bazda düşüş-1

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,1 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Haziran ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,5 oranında artış gösterdi.

Sanayi üretiminde haziran tablosu: Yıllık bazda düşüş-2
Sanayi üretiminde haziran tablosu: Yıllık bazda düşüş-3
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