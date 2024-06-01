Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)

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Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,59 kayıpla tamamladı. Türkiye Garanti Bankası en çok prim yapan hisse olurken, en çok değer kaybı Reeder Teknoloji'de yaşandı.

01 Haziran 2024 | 12:19
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,59 değer kaybederek 10.400,48 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.358,55, en yüksek 10.758,92 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,15 değer kaybederek 11.983,60 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,50 azalışla 9.519,73 puan, Sanayi Endeksi 4,73 kayıpla 14.204,45 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 3,70 değer kaybıyla 13.324,45 puan oldu.

Bu hafta en çok yükselen hisseler 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 8,61 ile Türkiye Garanti Bankası oldu.

Türkiye Garanti Bankasını, yüzde 8,50 ile Turkcell, yüzde 6,62 ile Vestel Beyaz Eşya izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse 

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,54 ile Reeder Teknoloji, yüzde 12,39 ile Enerjisa Enerji ve 12,19 ile Bera Holding şeklinde sıralandı.

En değerli şirketler 

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 604 milyar 50 milyon lirayla Koç Holding, 452 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA ve 417 milyar 795 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

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