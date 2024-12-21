24 Kasım Salı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) Olağanüstü Genel Kurul
25 Aralık Çarşamba
- Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) - Olağanüstü Genel Kurul
- Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT) - Olağanüstü Genel Kurul
- İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) - Olağanüstü Genel Kurul
- Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) - Olağanüstü Genel Kurul
26 Aralık Perşembe
Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) - Olağan Genel Kurul
27 Aralık Cuma
- Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) - Olağanüstü Genel Kurul
- Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) - Olağan Genel Kurul
- Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN) - Olağan Genel Kurul
28 Aralık Cumartesi
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) - Olağanüstü Genel Kurul
29 Aralık Pazar
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) - Olağanüstü Genel Kurul