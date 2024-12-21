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Bu hafta genel kurulu olan 11 borsa şirketi

Payları Borsa İstanbul’da işlem gören 11 şirkette 23-29 Aralık 2024 haftası genel kurul toplantıları var. İşte o şirketler:

21 Aralık 2024 | 21:47
Son Güncellenme: 21 Aralık 2024 | 21:47
Bu hafta genel kurulu olan 11 borsa şirketi

24 Kasım Salı
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) Olağanüstü Genel Kurul

25 Aralık Çarşamba

  • Bms Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSCH) - Olağanüstü Genel Kurul
  • Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. (CMENT) - Olağanüstü Genel Kurul
  • İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (IDGYO) - Olağanüstü Genel Kurul
  • Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) - Olağanüstü Genel Kurul

26 Aralık Perşembe
Mega Polietilen Köpük Sanayi A.Ş. (MEGAP) - Olağan Genel Kurul

27 Aralık Cuma

  • Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) - Olağanüstü Genel Kurul
  • Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) - Olağan Genel Kurul
  • Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. (TLMAN) - Olağan Genel Kurul

28 Aralık Cumartesi
Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LINK) - Olağanüstü Genel Kurul

29 Aralık Pazar
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) - Olağanüstü Genel Kurul
 

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