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Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket (23-27 Aralık)

Borsa İstanbul'da gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket bulunuyor.

21 Aralık 2024 | 21:33
Son Güncellenme: 21 Aralık 2024 | 21:47
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket (23-27 Aralık)

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla 23-27 Aralık haftası temettü dağıtması genel kurul onayı ile kesinleşmiş 4 şirket şöyle:

1 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR)

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR) STD Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. 3 taksit halinde toplamda pay başına 2,2446917 TL, net 2,0202224 TL açıklamıştı. 3. ve son taksit olarak net 0,5050556 TL kar payı ödemesi yapılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Aralık 2024, ödeme tarihi ise 25 Aralık 2024.

2 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)

PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO) Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 2,8639000 TL, net 2,8639000 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit olark net 0,5639000 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Aralık, ödeme tarihi ise 26 Aralık.

3 TURCAS PETROL A.Ş. (TRCAS)

TURCAS PETROL A.Ş. (TRCAS) Şirket pay başına brüt 0,5672926 TL, net 0,5105633 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Aralık, ödeme tarihi ise 27 Aralık.

4 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO) Şirket pay başına brüt 0,0208333 TL, net 0,0208333 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarhi 27 Aralık, ödeme tarihi ise 31 Aralık.
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