Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket (23-27 Aralık)

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla 23-27 Aralık haftası temettü dağıtması genel kurul onayı ile kesinleşmiş 4 şirket şöyle:

1 SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (SDTTR) STD Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. 3 taksit halinde toplamda pay başına 2,2446917 TL, net 2,0202224 TL açıklamıştı. 3. ve son taksit olarak net 0,5050556 TL kar payı ödemesi yapılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Aralık 2024, ödeme tarihi ise 25 Aralık 2024.

2 PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO) Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 2,8639000 TL, net 2,8639000 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit olark net 0,5639000 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Aralık, ödeme tarihi ise 26 Aralık.

3 TURCAS PETROL A.Ş. (TRCAS) Şirket pay başına brüt 0,5672926 TL, net 0,5105633 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Aralık, ödeme tarihi ise 27 Aralık.