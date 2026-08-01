Suçun görünmeyen delilleri burada konuşuyor: El yazısı, balistik, kimyasal iz

Yerli ve milli cihazların da laboratuvarda kullanıldığını anlatan Köse, "Şu an parmak izi, balistik ve el yazısı doküman incelemelerinde yerli ve milli yazılımlarımızı kullanıyoruz. Olabildiğince yazılımlarımızı yerli ve milli hale getirip faydalanarak bu incelemeleri yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Köse, soruşturmaların seyri açısından delilleri hataya yer vermeyecek şekilde incelediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burada yazacağımız raporların, bu dosyaların devamındaki sürecini ve dosyalarla muhatap olan kişilerin hayatını etkileyeceklerinin farkında olarak uzmanlarımız, çok ayrıntılı ve titiz bir çalışma yürütüyor.