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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)

Borsa İstanbul'da bugün (15 Ekim) kar payı dağıtımı nedeniyle 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak.

15 Ekim 2024 | 09:08
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)

Borsa İstanbul'da temettü açıklayan 4 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün. Hisse fiyatlarında ise düzeltme olacak. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

  • EBEBK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,25 TL Teorik Fiyat: 41,43 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • GOKNR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3 TL Teorik Fiyat: 22,9 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • OBAMS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6434862 TL Teorik Fiyat: 36,657 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • SANFM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,02 TL Teorik Fiyat: 32,62 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

 

 

 

 

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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
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