Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)

Borsa İstanbul'da temettü açıklayan 4 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün. Hisse fiyatlarında ise düzeltme olacak. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

EBEBK.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,25 TL Teorik Fiyat: 41,43 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,25 TL Teorik Fiyat: 41,43 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) GOKNR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3 TL Teorik Fiyat: 22,9 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,3 TL Teorik Fiyat: 22,9 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) OBAMS.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,6434862 TL Teorik Fiyat: 36,657 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,6434862 TL Teorik Fiyat: 36,657 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) SANFM.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,02 TL Teorik Fiyat: 32,62 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)