ARA
DOLAR
34,27
0,02%
DOLAR
EURO
37,42
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
2920,70
0,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
8699,19
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Türkiye'de yatırıma hazırlanan Çinli dev, sportif SUV'unu tanıttı

Çinli otomobil devi BYD, Paris Otomobil Fuarı’nda yeniliklerini sergiledi. Avrupa’da ilk kez tanıtılan sportif SUV SEALION 7, markanın ürün gamına katılan en yeni model...

15 Ekim 2024 | 00:30
Son Güncellenme: 15 Ekim 2024 | 00:57
Türkiye'de yatırıma hazırlanan Çinli dev, sportif SUV'unu tanıttı

BYD, Paris Otomobil Fuarı’nda SEALION 7 modelinin Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları...

1 BYD SEALION 7

BYD SEALION 7 BYD’nin Avrupa’da ilk kez Paris Otomobil Fuarı’nda sergilediği SEALION 7 tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle sunulacak.

2 EN YENİ MODEL

EN YENİ MODEL SEALION 7, BYD’nin Okyanus Serisi’nde DOLPHIN, SEAL ve SEAL U modellerinin ardından gelen en yeni model. Şirketin açıklamasına göre SEALION 7, Blade Batarya ve Cell-to-Body (CTB) gövde yapısıyla dayanıklılık, performans ve verimlilik vadediyor.

3 HIZLANMA

HIZLANMA Açıklamaya göre dört tekerlekten çekişli versiyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlayan SEALION 7, 230 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Maksimum 215 km/s hıza ulaşabiliyor.

4 ÜRÜN GAMINI GENİŞLETTİ

ÜRÜN GAMINI GENİŞLETTİ 2022 Paris Otomobil Fuarı’nda Avrupa’daki ilk büyük çıkışını yapan BYD, kısa sürede bölgedeki varlığını önemli ölçüde genişletmiş görünüyor. İlk olarak ATTO 3, HAN ve TANG modelleriyle Avrupa pazarına adım atan BYD, iki yıl içinde model yelpazesini genişleterek DOLPHIN, SEAL, SEAL U ve SEAL U DM-i gibi modellerini sundu. BYD, bu modellere SEALION 7’yi de eklemeye hazırlanıyor.

5 TÜRKİYE VE MACARİSTAN

TÜRKİYE VE MACARİSTAN Şirket, açıklamasında markanın Avrupa’daki varlığını da genişleterek faaliyet göstermeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye ve Macaristan’da açılması planlanan iki üretim tesisi ise, BYD’nin büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor" diyor.

6 PARİS'TE SERGİLENEN MODELLER

PARİS'TE SERGİLENEN MODELLER BYD, Paris Otomobil Fuarı’nda C-Hatchback segmentindeki tam elektrikli BYD DOLPHIN ile C-SUV segmentindeki tam elektrikli BYD ATTO 3’ü de sergiledi. Markanın Paris’te sergilenen diğer modelleri arasında, D segmenti SUV modellerinden tam elektrikli SEAL U, şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i ve sportif sedan SEAL da yer aldı.

7 YANGWANG U8

YANGWANG U8 Sergilenen bir diğer model ise BYD’nin lüks markası YANGWANG’ın U8 SUV modeli oldu. YANGWANG U8, 1.100 beygir gücün üzerinde bir performans sunarken, suda yüzebilme ve kendi ekseni etrafında dönebilme gibi özelliklere sahip.

8 BYD ATTO 3

BYD ATTO 3

9 BYD ATTO 3

BYD ATTO 3

10 SEAL U DM-i

SEAL U DM-i

11 SEAL U DM-i

SEAL U DM-i

12 BYD DOLPHIN

BYD DOLPHIN

13 BYD DOLPHIN

BYD DOLPHIN

14 SEAL

SEAL

15 SEAL

SEAL

16 SEAL

SEAL

17 SEAL U

SEAL U

18 SEAL U

SEAL U

19 BYD TANG

BYD TANG

20 BYD TANG

BYD TANG

21 YANGWANG

YANGWANG

22 YANGWANG

YANGWANG
0
  • ALTIN GRAM - TL 2920,7 0,08%
  • ALTIN ONS 2650,68 0,06%
  • BIST 100 8699,19 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,499 -0,178%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37975 0,0145%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 94,5 -0,5786%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2745 0,0181%
  • EURO/DOLAR 1,0908 0,0018%
  • EURO/TURK LIRASI 37,4188 -0,0061%
  • STERLIN/DOLAR 1,30675 0,06509%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Bugün geri alım yaptığını duyuran 18 şirket
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
Aygaz bilanço tarihini duyurdu
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihini duyurdu
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Küresel savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını sevindirdi
Türk Traktör'den (TTRAK) sürpriz temettü açıklaması
Bu hafta hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Bugün geri alım yaptığını duyuran 18 şirket
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
BIST 100'de kırmızı gün... Yarın hangi veriler var?
Aygaz bilanço tarihini duyurdu
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması (14 Ekim)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihini duyurdu
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Küresel savunma ve havacılık şirketleri yatırımcısını sevindirdi
Türk Traktör'den (TTRAK) sürpriz temettü açıklaması
Bu hafta hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL