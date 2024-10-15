BYD, Paris Otomobil Fuarı’nda SEALION 7 modelinin Avrupa prömiyerini gerçekleştirdi. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları...

1 BYD SEALION 7 BYD’nin Avrupa’da ilk kez Paris Otomobil Fuarı’nda sergilediği SEALION 7 tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle sunulacak.

2 EN YENİ MODEL SEALION 7, BYD’nin Okyanus Serisi’nde DOLPHIN, SEAL ve SEAL U modellerinin ardından gelen en yeni model. Şirketin açıklamasına göre SEALION 7, Blade Batarya ve Cell-to-Body (CTB) gövde yapısıyla dayanıklılık, performans ve verimlilik vadediyor.

3 HIZLANMA Açıklamaya göre dört tekerlekten çekişli versiyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını 4,5 saniyede tamamlayan SEALION 7, 230 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Maksimum 215 km/s hıza ulaşabiliyor.

4 ÜRÜN GAMINI GENİŞLETTİ 2022 Paris Otomobil Fuarı’nda Avrupa’daki ilk büyük çıkışını yapan BYD, kısa sürede bölgedeki varlığını önemli ölçüde genişletmiş görünüyor. İlk olarak ATTO 3, HAN ve TANG modelleriyle Avrupa pazarına adım atan BYD, iki yıl içinde model yelpazesini genişleterek DOLPHIN, SEAL, SEAL U ve SEAL U DM-i gibi modellerini sundu. BYD, bu modellere SEALION 7’yi de eklemeye hazırlanıyor.

5 TÜRKİYE VE MACARİSTAN Şirket, açıklamasında markanın Avrupa’daki varlığını da genişleterek faaliyet göstermeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye ve Macaristan’da açılması planlanan iki üretim tesisi ise, BYD’nin büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor" diyor.

6 PARİS'TE SERGİLENEN MODELLER BYD, Paris Otomobil Fuarı’nda C-Hatchback segmentindeki tam elektrikli BYD DOLPHIN ile C-SUV segmentindeki tam elektrikli BYD ATTO 3’ü de sergiledi. Markanın Paris’te sergilenen diğer modelleri arasında, D segmenti SUV modellerinden tam elektrikli SEAL U, şarj edilebilir hibrit SEAL U DM-i ve sportif sedan SEAL da yer aldı.

7 YANGWANG U8 Sergilenen bir diğer model ise BYD’nin lüks markası YANGWANG’ın U8 SUV modeli oldu. YANGWANG U8, 1.100 beygir gücün üzerinde bir performans sunarken, suda yüzebilme ve kendi ekseni etrafında dönebilme gibi özelliklere sahip.

8 BYD ATTO 3

9 BYD ATTO 3

10 SEAL U DM-i

11 SEAL U DM-i

12 BYD DOLPHIN

13 BYD DOLPHIN

14 SEAL

15 SEAL

16 SEAL

17 SEAL U

18 SEAL U

19 BYD TANG

20 BYD TANG

21 YANGWANG