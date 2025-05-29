ARA
DOLAR
39,11
0,02%
DOLAR
EURO
44,63
1,10%
EURO
GRAM ALTIN
4178,88
1,08%
GRAM ALTIN
BIST 100
9170,56
-0,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün 5 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (29 Mayıs)

Bugün 5 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (29 Mayıs)

Borsa İstanbul'da bugün şu ana kadar 4 şirket genel kurulda onaylanan temettü kararlarını, 1 şirket ise yönetim kurulunun kar payı dağıtma teklifini KAP'a bildirdi.

29 Mayıs 2025 | 20:05
Son Güncellenme: 29 Mayıs 2025 | 20:18
Bugün 5 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (29 Mayıs)

Borsada bugün temettü dağıtma yönünde açıklama yapan 5 şirket şöyle:

1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS)

ASELSAN bugün KAP'a genel kurulda kabul edilen temettü kararını duyurdu. Buna göre şirket pay başına brüt 0,2346491 TL, net 0,1994517 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2025 olacak.

2 DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DURKN)

DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DURKN)

2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0653962 TL, net 0,0555867 TL temettü dağıtılacak. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 14 Ağustos, ödeme tarihi 18 Ağustos. İkinci taksit için tarihler 11 Kasım ve 18 Kasım. 

3 KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (KTSKR)

KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (KTSKR)

Şirket KAP'a 2024 yılı olağan genel kuruluna kar payı dağıtım önerisini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 6,5217391 TL, net 5,5434782 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz net değil. Açıklamada "Hisse başına brüt 6,52174 TL tutarındaki kâr payının 31.12.2025 tarihine kadar dağıtımı önerisinin 20.06.2025 tarihinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi. 

4 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PSGYO)

Pay başına net 0,0125000 TL temettü dağıtılacak. Tarih henüz belli değil. Açıklamada "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi. 
 

5 TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TRGYO)

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TRGYO)

Pay başına net 3,5 TL temettü dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 4 Haziran, ödeme tarihi ise 11 Haziran 2025.
İlgili Haberler
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Koç Holding'den kredi notu açıklaması
Koç Holding'den kredi notu açıklaması
0
  • ALTIN GRAM - TL 4176,18 1,02%
  • ALTIN ONS 3321,63 1%
  • BIST 100 9170,56 -0,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,077 -0,523%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38021 -0,25078%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,4 -1,6185%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1052 0,0197%
  • EURO/DOLAR 1,1376 0,7327%
  • EURO/TURK LIRASI 44,6216 1,0884%
  • STERLIN/DOLAR 1,34974 0,17739%
Borsa Haberleri
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Koç Holding'den kredi notu açıklaması
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Bugün 5 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
29 Mayıs borsada gün sonu rakamları... Küresel piyasalarda risk iştahı arttı
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
Yönetim kurulunun temettü teklifini duyurdu: 6,52 TL
Koç Holding'den kredi notu açıklaması
ASELSAN temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Bugün 5 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı
29 Mayıs borsada gün sonu rakamları... Küresel piyasalarda risk iştahı arttı
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL