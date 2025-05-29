Bugün 5 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (29 Mayıs)

Şirket KAP'a 2024 yılı olağan genel kuruluna kar payı dağıtım önerisini duyurdu. Buna göre pay başına brüt 6,5217391 TL, net 5,5434782 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Tarih henüz net değil. Açıklamada "Hisse başına brüt 6,52174 TL tutarındaki kâr payının 31.12.2025 tarihine kadar dağıtımı önerisinin 20.06.2025 tarihinde yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.