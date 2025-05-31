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Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı

SPK'nın 30 Mayıs tarihli bülteni yayınlandı.

31 Mayıs 2025 | 05:49
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaları 4 Temmuz seans sonuna kadar uzattı. Bültende yer alan açıklama şöyle:

Kurul Karar Organı'nın 18.04.2025 tarihli ve 2025/24 sayılı bülteni ile duyurulan 18.04.2025 tarihli ve 24/733 sayılı
Kararında öngörülen;
- Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına,
- Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına,
- Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 04.07.2025 tarihi seans sonuna kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

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Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
30 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul’da tedbir süreleri 4 Temmuz’a kadar uzatıldı
Galatasaray bedelli başvurusunu duyurdu
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