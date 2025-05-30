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Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,60, altının gram fiyatı yüzde 1,33 gerilerken, dolar/TL yüzde 0,55, Euro/TL yüzde 0,69 artış kaydetti.

30 Mayıs 2025 | 19:41
Son Güncellenme: 30 Mayıs 2025 | 19:43
Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
  • BIST 100 endeksi, en düşük 8.985,52 puanı ve en yüksek 9.427,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,60 altında 9.019,57 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,33 azalışla 4 bin 140 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,30 düşüşle 27 bin 995 liraya indi.
  • Geçen hafta sonu 7 bin 28 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,32 azalarak 6 bin 935 liraya geriledi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,55 artarak 39,2440 liraya, Euro da yüzde 0,69 artışla 44,4710 liraya çıktı.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, emeklilik fonları yüzde 0,57 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,95 ile "hisse senedi" fonları oldu.
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