Haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu

- BIST 100 endeksi, en düşük 8.985,52 puanı ve en yüksek 9.427,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,60 altında 9.019,57 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,33 azalışla 4 bin 140 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,30 düşüşle 27 bin 995 liraya indi.
- Geçen hafta sonu 7 bin 28 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,32 azalarak 6 bin 935 liraya geriledi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,55 artarak 39,2440 liraya, Euro da yüzde 0,69 artışla 44,4710 liraya çıktı.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42, emeklilik fonları yüzde 0,57 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,95 ile "hisse senedi" fonları oldu.