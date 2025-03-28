Bugün 8 hissenin fiyatında düzeltme olacak

- ANSGR.E Pay Başına Brüt Temettü: 4,2 TL Teorik Fiyat: 95,65 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- BRISA.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,1296 TL Teorik Fiyat: 85,62 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- EGEEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 53 TL Teorik Fiyat: 9222 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- FMIZP.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,7050682 TL Teorik Fiyat: 304,795 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- GARAN.E Pay Başına Brüt Temettü: 4.3892854 TL Teorik Fiyat: 118,711 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- ISATR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,35297 TL Teorik Fiyat: 5499999,647 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- ISBTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2064834 TL Teorik Fiyat: 495169,794 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- ISCTR.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1820695 TL Teorik Fiyat: 12,318 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- ISKUR.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,0233563 TL Teorik Fiyat: 5399995,477 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- ISMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 5,6666666 TL Teorik Fiyat: 41,773 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- TUPRS.E Pay Başına Brüt Temettü: 7,7849461 TL Teorik Fiyat: 134,415 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)