Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (1 Eylül)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,3056939 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,2598398 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 18,934 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)