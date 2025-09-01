DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 DGS tercih sonuç tarihinde

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercih süreci 28 Ağustos Perşembe günü başladı ve devam ediyor. Önlisans eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen binlerce aday, gözlerini ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme sonuçları açıklamasına çevirmiş durumda.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) tercih işlemleri, 4 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir.
ÖSYM'nin yayınladığı 2025 DGS Tercih Kılavuzu, adaylara hangi programlara başvurabilecekleri, kontenjanlar ve taban puanlar hakkında ayrıntılı bilgiler sunuyor.
Adaylar, mezun oldukları ön lisans alanına uygun programlar arasından en fazla 30 tercih yapabilir. Tercih sürecinde doğru bir yerleştirme için kılavuzu dikkatlice incelemek ve başarı sıralamalarına göre stratejik tercihler yapmak büyük önem taşıyor.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak, geçen yılki takvim bu konuda bir fikir verebilir.
Geçtiğimiz sene 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin sonuçları, 27 Eylül'de duyurulmuştu. Bu durum, bu yılki sonuçların da tercih sürecinin tamamlanmasından kısa bir süre sonra açıklanabileceğine işaret ediyor.
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
DGS üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.
Kayıt işlemleri, 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra belirlenen tarihler arasında yapılacak.
Şartlı Kayıt Hakkı
Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 10 Temmuz 2025 tarihli kararına göre, DGS'yi kazanmasına rağmen kayıt tarihlerine kadar mezun olamayan ön lisans öğrencileri için şartlı kayıt imkânı tanındı.
Bu öğrenciler, staj, bütünleme veya tek ders sınavları gibi durumları tamamlayıp mezuniyet hakkı elde ettiklerini belgelemeleri halinde, kazandıkları lisans programlarına 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt yaptırabilecekler. Ancak, bu tarihe kadar mezuniyetlerini belgeleyemeyen öğrencilerin geçici kayıtları silinecek.