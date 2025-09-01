İstanbul'un enflasyonu yıllık bazda yavaşlama gösterdi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos 2025’te hem aylık hem yıllık bazda yavaşlama gösterdi.

Ağustos ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre %1,84 arttı. Bu oran, Temmuz ayındaki %2,62’lik artışın altında kaldı. Böylece aylık enflasyonda düşüş eğilimi dikkat çekti.

Yıllık bazda ise İstanbul’da perakende fiyatlar %40,83 oranında artış gösterdi. Temmuz ayında yıllık enflasyon %42,48 olarak gerçekleşmişti. Bu veriler, yıllık enflasyonun da hafif bir gerileme kaydettiğini ortaya koydu.

İTO tarafından açıklanan bu veriler, İstanbul’daki fiyat dinamiklerinin yavaşladığına işaret ederken, Eylül ayında açıklanacak Türkiye genelindeki TÜFE verileri için de öncü gösterge olma niteliği taşıyor.

Ağustos ayında İstanbul'da Toptan Eşya Fiyat Endeksi aylık 2.56%, yıllık % 26.20 arttı

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Temmuz ayında yüzde 1,14 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise 2025 Ağustos ayında yüzde 2,56 oranında artmıştır.

2025 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 26,20, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 33,30 olmuştur.

Ağustos 2025'te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,49, Madenler grubunda yüzde 4,30, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,43, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 0,83 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde -0,83 azalış gözlenirken; Mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmemiştir.

Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Ağustos ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; İnşaat Malzemelerinde yüzde 66,60, Mensucatta yüzde 55,41, Gıda Maddelerinde yüzde 30,94, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 29,70, Kimyevi Maddelerde yüzde 26,55, Yakacak ve Enerjide yüzde 24,29, Madenlerde yüzde 18,83 artış gerçekleşmiştir