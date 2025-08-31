Bu hafta 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak

Borsada yeni haftada 3 şirketin temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış durumda. İşte o şirketler:
1 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL)
Pay başına brüt 0,3056939 TL, net 0,2598398 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Eylül, ödeme tarihi 3 Eylül.
2 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO)
Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 6,8840578 TL, net 5,8514490 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 2,9257245 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Eylül, ödeme tarihi 4 Eylül.