  • Bu hafta 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak

Borsa İstanbul'da 1-5 Eylül haftasında temettü dağıtması kesinleşmiş 3 şirket bulunuyor.


Borsada yeni haftada 3 şirketin temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış durumda. İşte o şirketler: 

1 DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. (DOHOL)

Pay başına brüt 0,3056939 TL, net 0,2598398 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Eylül, ödeme tarihi 3 Eylül.
 

2 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO)

Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 6,8840578 TL, net 5,8514490 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 2,9257245 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Eylül, ödeme tarihi 4 Eylül.

 

 

3 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)

Pay başına brüt 0,1755760 TL, net 0,1492396 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Eylül, ödeme tarihi 5 Eylül.

 
