Bugün temettü ödeyen 1 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (LMKDC)
Pay Başına Brüt Temettü: 2,00 TL
Pay Başına Net Temettü: 1,70 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 34,50 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)