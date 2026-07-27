Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan önemli açıklama: Bazı işlemler geçici olarak yapılamayacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-Beyan sistemlerini kullanan mükellefler için duyuru yayımladı. GİB tarafından yapılan açıklamada, e-Beyan sistemlerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, 1 Ağustos 2026 saat 00:00 ile 3 Ağustos 2026 saat 23:59 tarihleri arasında, beyanname sistemlerine (DBS, e-Beyanname, İnternet Vergi Dairesi) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilemeyeceğini duyurdu.

Başkanlık, çalışmaların tamamlanmasının hemen ardından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi için beyanname sistemlerinin ivedilikle yeniden aktif hale getirileceğini de kaydetti.