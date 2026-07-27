‘Temiz içerik’ talebi pazarı büyütüyor

Pazar araştırma şirketi IMARC Group’un verilerine göre küresel sağlıklı atıştırmalık pazarı 2025 yılında 95,8 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Sektörün 2034 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 5 büyüyerek 148,4 milyar dolara çıkması bekleniyor. Türkiye ise pazarın geçen yıl 790 milyon dolar seviyesine yaklaştığı belirtiliyor.

Ekonomist’in 5 - 18 Temmuz 2026 tarihli sayısından

Türkiye’de sağlıklı atıştırmalık kategorisinde faaliyet gösteren Humm Organic de bu büyümeden pay alan markalardan. Humm Organic Genel Müdürü Melek Soklangıç Dinçer’e göre son yıllarda tüketici davranışlarında yaşanan dönüşüm, sektörün büyümesinin temel itici gücünü oluşturuyor. “Pandemi, sağlıklı beslenme bilincinin önemli ölçüde artmasına ve doğal olarak talebin yükselmesine zemin hazırladı” diyen Dinçer, tüketicilerin ne yediklerinden çok, gıdaların nasıl üretildiğine ve içeriklerinde neler bulunduğuna dikkat ettiğini söylüyor.

Üç kadın girişimci kurdu

2017 yılında üç kadın girişimci annenin kendi çocukları için sağlıklı alternatifler ararken kurduğu Humm Organic, bugün yalnızca çocuklara değil, sağlıklı yaşamı benimseyen yetişkinlere de hitap eden bir marka haline gelmiş durumda.

Şirketin büyüme performansı da dikkat çekici. Son üç yılda dört katın üzerinde büyüme kaydettiklerini belirten Dinçer, hedeflerinin yalnızca mevcut pazardan pay almak olmadığını söylüyor.

“Humm Organic bugün kendi segmentinde lider konumda yer alıyor. Ancak bizim için asıl hedef pazar payı kazanmanın ötesinde, organik atıştırmalık kategorisini büyütmek ve daha fazla aileyi organik ürünlerle buluşturmak” diyen Dinçer, organik ürünlerin günlük yaşamın doğal bir parçası haline gelmesini amaçladıklarını ifade ediyor.

Öte yandan ihracatta da büyüme planladıklarını dile getiren Dinçer, “Şu anda sınırlı sayıda ülkede yer alıyoruz ancak yakın coğrafyalardan başlayarak uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

Yeni ürün yatırımları da büyüme stratejisinin önemli parçalarından biri. Kısa süre önce piyasaya sundukları organik çikolatanın tüketicilerden güçlü ilgi gördüğünü belirten Dinçer, kurabiyelerden grissinilere, keklerden meyve küplerine ve barlara kadar uzanan geniş ürün portföyüyle çocukların gelişim yolculuğunun her aşamasında yer almak istediklerini söylüyor.