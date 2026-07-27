Küp, deri ve Niğde Mavisi... Köy köy gezildi tek tek ortaya çıkarıldı

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Hayvansal Üretim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayhan Ceyhan da Türkiye'de 100'ün üzerinde peynir çeşidi tespit edildiğini ifade etti.

İç Anadolu Bölgesi'nin de peynir üretiminde söz sahibi olduğuna dikkati çeken Ceyhan, şunları kaydetti:

"İç Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 16 farklı peynir çeşidi tespit edilmiş durumda. Yaptığımız çalışmalarda özellikle Niğde'nin hayvancılık potansiyeli, doğası ve genetik mirası itibarıyla peynirle ilgili hak ettiği değeri almadığını düşünüyoruz. İlimizin katma değeri yüksek olabilecek ürünlerini araştırdık ve bu kapsamda saha taraması yaptık. Saha taramasından elde ettiğimiz sonuçların ardından seçkin bilim insanlarıyla çalıştay düzenledik. Çalıştayın neticesinde özellikle Niğde'nin peynir konusunda potansiyele sahip olduğu kanısına vardık. Sahaya indik ve Niğde'nin 10 farklı bölgesinde daha önce hayvancılık yapmış, süt ürünleri işlemiş kişilerden bu peynirlerin tariflerini aldık. Bu kapsamda küp, deri, salamura ve Niğde mavisi gibi peynirlerin yapımı konusunda bilgiler elde ederek rapora dönüştürdük. Elde ettiğimiz verileri uluslararası bir yayın kuruluşu olan TURSTEP'te yayımladık."