MTV ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor: MTV 2. taksit için son ödeme tarihi ne zaman? Ödemeler nasıl yapılır?

MTV uygulamasında bazı araçlar için muafiyet bulunuyor. Buna göre, yüzde 90 ve üzeri engelli bireylerin adına kayıtlı araçlar, özel tertibatlı taşıtlar ile bazı yabancı diplomatik görevlilere ait araçlardan vergi alınmıyor.

Ayrıca kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, mahalli idare birlikleri ve Türk Kızılayı adına kayıtlı taşıtlar da MTV'den istisna tutuluyor.