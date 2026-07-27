MTV ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor: MTV 2. taksit için son ödeme tarihi ne zaman? Ödemeler nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde son haftaya girildi. Gecikme faiziyle karşılaşmak istemeyen milyonlarca araç sahibi, son ödeme tarihini ve ödeme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini araştırıyor
Peki, MTV ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? MTV ödemesi hangi yöntemlerle yapılabiliyor?
1 MTV ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), her yıl ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksit halinde ödeniyor. İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri ise 1-31 Temmuz döneminde gerçekleştiriliyor.
2 MTV ödemeleri nasıl yapılır?
MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Ödemeler, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartları, banka hesabından havale veya yurt dışındaki bankalara ait kartlarla yapılabilirken, vergi dairesi vezneleri, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri de ödeme kanalları arasında yer alıyor.
3 MTV ödemelerinden kimler muaf tutuluyor?
MTV uygulamasında bazı araçlar için muafiyet bulunuyor. Buna göre, yüzde 90 ve üzeri engelli bireylerin adına kayıtlı araçlar, özel tertibatlı taşıtlar ile bazı yabancı diplomatik görevlilere ait araçlardan vergi alınmıyor.
Ayrıca kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, mahalli idare birlikleri ve Türk Kızılayı adına kayıtlı taşıtlar da MTV'den istisna tutuluyor.
4 2026 MTV tutarları ne kadar?
Türkiye'de en yaygın kullanılan 1-3 yaş arasındaki binek otomobiller için uygulanan yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), motor silindir hacmine göre farklılık gösteriyor. Buna göre, 1.3 litreye kadar motor hacmine sahip araçlarda yıllık MTV 6 bin 903 lira, 1.3-1.6 litre aralığındaki araçlarda 12 bin 28 lira, 1.6-1.8 litre motor hacmine sahip taşıtlarda ise 21 bin 252 lira olarak hesaplanıyor.
Yıllık bazda belirlenen MTV'de en yüksek tutar 274 bin 415 lira seviyesinde bulunuyor. Temmuz ayında yapılacak ikinci taksit ödemeleri ise bu yıllık verginin yarısını kapsıyor.
5 MTV BORÇ SORGULAMA EKRANI
MTV borcu, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e-Devlet üzerinden sunduğu hizmet aracılığıyla sorgulanabiliyor. Bunun için T.C. kimlik numarası ya da vergi kimlik numarası ile araç plakası ve güvenlik kodunun sisteme girilmesi yeterli oluyor. Ardından "Sorgula" butonuna tıklanarak borç tutarı görüntülenebiliyor.