TCMB açıkladı: Hanehalkının enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ekim ayına ait hanehalkı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,85 puan azalarak yüzde 43,75 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı Beklenti Anketi, 3 bin 152 hanehalkı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Hanehalkına göre son bir yıl içinde hangi grupların fiyatı arttı?

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "yakıt ve enerji ile "gıda" oldu.

Yakıt ve enerjiyi, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 38,9 olarak açıklandı.

Konut fiyatı değişim beklentisi

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,33 puan azalarak yüzde 30,36 oldu.

Döviz kuru beklentisi ne yönde?

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,96 TL artarak 56,86 TL olarak gerçekleşti.

Hanehalkının yatırım tercihleri de belli oldu

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 43,3 oldu.

İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 2,0 puan artarak yüzde 35,6 olarak gerçekleşti.