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TCMB açıkladı: Hanehalkının enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı hanehalkı beklenti anketi sonuçlarına göre, gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisi önceki aya kıyasla 0,02 puanlık artışla yüzde 45,60'a çıktı. Aynı döneme yönelik dolar/TL beklentisi de 1,43 TL yükselerek 55,90 TL oldu.

TCMB açıkladı: Hanehalkının enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ekim ayına ait hanehalkı beklenti anketi sonuçlarını yayımladı. 

Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,85 puan azalarak yüzde 43,75 seviyesinde gerçekleşti.

 Hanehalkı Beklenti Anketi, 3 bin 152 hanehalkı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

TCMB açıkladı: Hanehalkının enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi-1

Hanehalkına göre son bir yıl içinde hangi grupların fiyatı arttı?

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "yakıt ve enerji ile "gıda" oldu. 

Yakıt ve enerjiyi, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 2,7 puan artarak yüzde 38,9 olarak açıklandı.

TCMB açıkladı: Hanehalkının enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi-2

Konut fiyatı değişim beklentisi 

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,33 puan azalarak yüzde 30,36 oldu.

TCMB açıkladı: Hanehalkının enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi-3

Döviz kuru beklentisi ne yönde?

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,96 TL artarak 56,86 TL olarak gerçekleşti.

TCMB açıkladı: Hanehalkının enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi-4

Hanehalkının yatırım tercihleri de belli oldu

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 43,3 oldu. 

İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 2,0 puan artarak yüzde 35,6 olarak gerçekleşti.

TCMB açıkladı: Hanehalkının enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi-5
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Ekonomist
EKONOMİST YAZARI Ekonomist ekonomist@bigmedia.com.tr
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