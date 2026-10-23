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OGM 12 müfettiş yardımcısı alacak: İşte başvuru tarihleri ve detaylar

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 12 müfettiş yardımcısı alacak.

OGM 12 müfettiş yardımcısı alacak: İşte başvuru tarihleri ve detaylar

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere 12 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

Başvurular, 26 Ekim-9 Kasım tarihlerinde e-Devlet'ten Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden yapılabilecek.

Şahsen, posta yoluyla, dilekçeyle veya diğer şekillerde başvurular kabul edilmeyecek. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı bina, salon, sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar, OGM'nin internet adresinden (www.ogm.gov.tr) ve Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezince (https://ais.gazi.edu.tr) duyurulacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 19 Aralık Cumartesi saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek. Sonuçlar, OGM'nin internet sitesinden açıklanacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından her bir sınav grubu için ayrı ayrı, en yüksek puandan başlanarak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavın yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek.

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