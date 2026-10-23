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Ekonomist
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Altın fiyatları haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor: 23 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın piyasasında haftanın son işlem gününde aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Petrol fiyatlarındaki artışın yüksek faiz ortamının devam edebileceğine yönelik beklentileri desteklemesi, değerli metal üzerinde etkili olurken piyasaların odağında gelecek haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı yer alıyor. Peki, 23 Ekim 2026 Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

Altın fiyatları haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor: 23 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. Petrol fiyatlarının yükselmesi, faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisini artırırken bu durum altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Yatırımcıların dikkati ise gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildi. Peki, 23 Ekim 2026 Cuma günü gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 23 Ekim 2026

Ons altın fiyatları 23 Ekim 2026

Alış: 4.016,67 dolar

Satış: 4.017,29 dolar

2 23 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

23 Ekim 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.434,09 TL

Satış: 6.434,89 TL

3 23 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

23 Ekim 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.477 TL

Satış: 10.556 TL

4 23 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

23 Ekim 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 20.954 TL

Satış: 21.105 TL

5 23 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

23 Ekim 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 41.524,74 TL

Satış: 42.344 TL

6 23 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

23 Ekim 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 41.752 TL

Satış: 42.038 TL

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