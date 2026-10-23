Altın fiyatları haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor: 23 Ekim 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde düşüşe geçti. Petrol fiyatlarının yükselmesi, faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisini artırırken bu durum altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Yatırımcıların dikkati ise gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına çevrildi. Peki, 23 Ekim 2026 Cuma günü gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...