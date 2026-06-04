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  • Bugün Temettü Ödeyen 2 Hissenin Fiyatında Düzeltme Yapıldı!

Bugün Temettü Ödeyen 2 Hissenin Fiyatında Düzeltme Yapıldı!

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren 2 hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Bugün Temettü Ödeyen 2 Hissenin Fiyatında Düzeltme Yapıldı!

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) ve Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TABGD) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı. Atakey Patates’in B grubu payları için brüt 0,7000000 TL, net 0,5950000 TL; Tab Gıda’nın B grubu payları için brüt 5,0000000 TL, net 4,2500000 TL nakit temettü ödemesi yapılacağı bildirildi.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ATAKP)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,7000000 TL
• Pay Başına Net Temettü: 0,5950000 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 56,10 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (TABGD)

• Pay Başına Brüt Temettü: 5,0000000 TL
• Pay Başına Net Temettü: 4,2500000 TL
• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 273,75 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

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