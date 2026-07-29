Dubai'de Şirket Kurmak I Güncel Maliyetler ve Vergi Avantajları

Dubai'de şirket kurmanın maliyetini, vergi avantajlarını, şirket türlerini, yatırımcı vizesi ve muhasebe yükümlülüklerini yatırımcı perspektifiyle ele alıyoruz.

Dubai'de Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Dubai'yi yatırımcılar ve vergi avantajından yararlanmak isteyenler için cazip kılan başlıklar şöyle özetlenebilir:

Kişisel gelir vergisi yok: Maaş, yönetici ücreti ve temettü üzerinden BAE tarafında gelir vergisi ve stopaj alınmaz; kurucunun eline geçen net tutar birçok ülkeye kıyasla belirgin biçimde yüksektir.

Maaş, yönetici ücreti ve temettü üzerinden BAE tarafında gelir vergisi ve stopaj alınmaz; kurucunun eline geçen net tutar birçok ülkeye kıyasla belirgin biçimde yüksektir. %100 yabancı mülkiyet: Serbest bölgelerde standart olan tam yabancı sahiplik, 2021 düzenlemesinden bu yana Mainland şirketlerin büyük çoğunluğunda da mümkündür; yalnızca savunma ve bazı stratejik sektörlerde yerel ortaklık şartı devam eder.

Serbest bölgelerde standart olan tam yabancı sahiplik, 2021 düzenlemesinden bu yana Mainland şirketlerin büyük çoğunluğunda da mümkündür; yalnızca savunma ve bazı stratejik sektörlerde yerel ortaklık şartı devam eder. Serbest sermaye hareketi: Sermayenin ve kârın tamamı yurt dışına transfer edilebilir; döviz üzerinde kambiyo kısıtlaması yoktur. BAE Dirhemi'nin dolara sabit kuru, nakit akışı projeksiyonlarında kur belirsizliğini büyük ölçüde ortadan kaldırır.

Sermayenin ve kârın tamamı yurt dışına transfer edilebilir; döviz üzerinde kambiyo kısıtlaması yoktur. BAE Dirhemi'nin dolara sabit kuru, nakit akışı projeksiyonlarında kur belirsizliğini büyük ölçüde ortadan kaldırır. Stratejik konum ve altyapı: Körfez, Asya ve Afrika pazarlarına hızlı erişim; dünya standartlarında lojistik, ulaşım ve bankacılık altyapısı. Yazılım, danışmanlık, e-ticaret, gıda, lojistik ve kozmetik gibi sektörlerdeki işletmeler bu konumu bölgesel dağıtım üssü olarak kullanır.

Körfez, Asya ve Afrika pazarlarına hızlı erişim; dünya standartlarında lojistik, ulaşım ve bankacılık altyapısı. Yazılım, danışmanlık, e-ticaret, gıda, lojistik ve kozmetik gibi sektörlerdeki işletmeler bu konumu bölgesel dağıtım üssü olarak kullanır. Oturum imkânı: Şirket kuruluşu, sahibine ve çalışanlarına oturum ve çalışma izni başvuru hakkı kazandırır — yatırım eşiğini aşanlar için 10 yıllık Golden Visa seçeneği de vardır.

Dubai'de Hangi Şirket Türleri Kurulabilir?

Dubai'de kuruluş, iş hedefine göre dört temel yapı üzerinden ilerler:

Mainland Company (LLC): Ekonomik Kalkınma Departmanı'na (DED) kayıtlı şirkettir; BAE genelinde ticaret özgürlüğü sağlar, kamu ve özel sektör projelerine katılabilir. Fiziksel ofis şartı vardır.

Ekonomik Kalkınma Departmanı'na (DED) kayıtlı şirkettir; BAE genelinde ticaret özgürlüğü sağlar, kamu ve özel sektör projelerine katılabilir. Fiziksel ofis şartı vardır. Free Zone Company (FZE / FZCO): Serbest bölgelerde %100 yabancı mülkiyet ve gümrük avantajlarıyla kurulur; B2B işlemler, uluslararası ticaret ve e-ticaret için idealdir. Yerel pazara doğrudan satışta distribütör gerekir.

Serbest bölgelerde %100 yabancı mülkiyet ve gümrük avantajlarıyla kurulur; B2B işlemler, uluslararası ticaret ve e-ticaret için idealdir. Yerel pazara doğrudan satışta distribütör gerekir. Offshore Company: BAE içinde ticaret yapmadan uluslararası ticaret ve varlık yönetimi için kullanılır; fiziksel varlık gerektirmez, kayıtlı temsilci zorunludur.

BAE içinde ticaret yapmadan uluslararası ticaret ve varlık yönetimi için kullanılır; fiziksel varlık gerektirmez, kayıtlı temsilci zorunludur. Branch / Representative Office: Yabancı şirketlerin Dubai'de genişlemesini sağlar; temsilcilikler yalnızca tanıtım ve pazarlama yapabilir, gelir elde edemez.

Dubai Mainland ve Freezone Farkı Nedir? Hangisi Daha Avantajlı?

Kuruluş kararının ilk yol ayrımı budur ve hem maliyeti hem vergiyi doğrudan etkiler. Karşılaştırmanın özeti şöyle:

Kriter Mainland (Ana Kara) Freezone (Serbest Bölge) Başlangıç maliyeti 5.400 USD'den itibaren 4.800 USD'den itibaren BAE iç pazarına satış B2B ve B2C satış yapabilir Doğrudan satış kısıtlı; genellikle distribütör gerekir Yabancı sahiplik %100 mümkün (bazı stratejik sektörler hariç) %100 standart Ofis zorunluluğu Fiziksel ofis veya kira kontratı (Ejari) gerekli Paylaşımlı masa (flexi-desk) yeterli Kamu ihaleleri Katılabilir Katılamaz Kurumlar vergisi istisnası Mümkün değil QFZP şartlarıyla nitelikli gelirde %0 mümkün

Pratik kural: Gelirin ağırlığı yurt dışından geliyorsa Freezone, BAE içindeki müşterilerden geliyorsa Mainland finansal olarak daha doğru tercihtir. RAKEZ ve SHAMS gibi komşu emirliklerdeki serbest bölgeler de maliyet açısından öne çıkan alternatiflerdir; karar broşür vaatlerine değil, para akışının coğrafyasına göre verilmelidir.

Dubai'de Vergi Var mı? Vergi Avantajından Yararlanmak İsteyenler İçin Maliyet Tablosu

"Dubai'de vergi yok" cümlesi artık eksik bir bilgidir; doğru ifade "düşük ve planlanabilir vergi" olmalıdır.

Kişisel gelir vergisi: %0. Dubai'de yaşayan bir kişi, elde ettiği maaş ve temettü üzerinden BAE tarafında gelir vergisi ödemez.

Dubai'de yaşayan bir kişi, elde ettiği maaş ve temettü üzerinden BAE tarafında gelir vergisi ödemez. Kurumlar vergisi: %9 (eşikli). 375.000 AED (yaklaşık 100.000 USD) üzerindeki yıllık vergilendirilebilir kâra %9 uygulanır; eşiğin altı %0'dır. Kayıt ve yıllık beyanname, vergi çıkmasa dahi her şirket için zorunludur.

375.000 AED (yaklaşık 100.000 USD) üzerindeki yıllık vergilendirilebilir kâra %9 uygulanır; eşiğin altı %0'dır. Kayıt ve yıllık beyanname, vergi çıkmasa dahi her şirket için zorunludur. Serbest bölgede %0 imkânı: Nitelikli serbest bölge mükellefi (QFZP) statüsünü koruyan şirketlerin nitelikli geliri %0 oranından yararlanır. Statü; yeterli ekonomik varlık, denetimli mali tablolar ve transfer fiyatlandırması uyumu gibi şartların tamamına bağlıdır — istisna otomatik değildir.

Nitelikli serbest bölge mükellefi (QFZP) statüsünü koruyan şirketlerin nitelikli geliri %0 oranından yararlanır. Statü; yeterli ekonomik varlık, denetimli mali tablolar ve transfer fiyatlandırması uyumu gibi şartların tamamına bağlıdır — istisna otomatik değildir. KDV: %5. Ticari mal ve hizmetlerin çoğuna uygulanır; bazı sektörlerde muafiyet veya farklı oran söz konusu olabilir.

Ticari mal ve hizmetlerin çoğuna uygulanır; bazı sektörlerde muafiyet veya farklı oran söz konusu olabilir. Gayrimenkul gelirleri: Gayrimenkul alım-satımı ve kira gelirleri üzerinden vergi alınmaz; yalnızca bazı yerel harçlar uygulanabilir.

Özetle Dubai, vergi optimizasyonu arayan yatırımcılar için güçlü bir merkezdir; ancak avantajlar belgeye, denetime ve sürekli uyuma bağlıdır. Finansal modeli "%0" varsayımıyla değil, kendi gelir kompozisyonunuzun gerçek oranıyla kurmak gerekir.

Dubai Şirket Kurma Maliyeti ve Ne Kadar Bütçe Ayırmalı?

Güncel olarak başlangıç maliyeti Freezone'da 4.800 USD, Mainland'de 5.400 USD seviyesindedir; bu tutara serbest bölgede genellikle ticari lisans, tescil ücreti ve flexi-desk dahildir. Toplam bütçe; seçilen bölge, faaliyet sayısı, ortak ve vize adedi ile ofis tercihine göre değişir. Sık atlanan nokta ise yıllık sahip olma maliyetidir:

Lisans yenileme: bölgeye göre yıllık yaklaşık 4.000–5.500 USD

bölgeye göre yıllık yaklaşık 4.000–5.500 USD Establishment Card: yıllık yaklaşık 250 USD

yıllık yaklaşık 250 USD Medikal test ve Emirates ID: kişi başı yaklaşık 350–500 USD

kişi başı yaklaşık 350–500 USD Vize yenileme: 2 yılda bir kişi başı yaklaşık 1.000–1.500 USD

2 yılda bir kişi başı yaklaşık 1.000–1.500 USD Ofis / flexi-desk: paket türüne göre yıllık yaklaşık 1.500–6.000 USD

Sağlıklı bir finansal plan, kuruluş bütçesi kadar yıllık işletme bütçesini de baştan içermelidir. Bölge bazında rakamlar sık güncellendiği için kalem kalem güncel Dubai şirket kurma maliyeti dökümü üzerinden karşılaştırma yapmak, paket tekliflerini değerlendirirken sağlam bir referans oluşturur.

Dubai'de Muhasebe Hizmetleri: Vergi Avantajını Koruyan Uyum Düzeni

Kurumlar vergisi ve KDV düzenlemeleriyle birlikte Dubai'de muhasebe, opsiyonel bir hizmet olmaktan çıkıp vergi avantajının ön şartı hâline geldi: %0 hedefleyen serbest bölge şirketlerinde denetimli mali tablo şartı vardır ve beyanname, vergi çıkmasa dahi zorunludur. Kurumsal bir muhasebe düzeni tipik olarak şu kalemleri kapsar:

Aylık defter tutma ve resmi kayıtların düzenlenmesi

ve resmi kayıtların düzenlenmesi KDV (VAT) kaydı ve dönemsel beyannamelerin hazırlanması

ve dönemsel beyannamelerin hazırlanması Kurumlar vergisi kaydı ve %9 rejimine göre yıllık beyan takibi

ve %9 rejimine göre yıllık beyan takibi Bağımsız denetim ve mali tablo raporlaması — QFZP statüsü için kritik şart

ve mali tablo raporlaması — QFZP statüsü için kritik şart Banka mutabakatı ve nakit akışı takibi ile aylık gelir-gider raporlaması

Beyanname takviminin düzenli takibi, son başvuru tarihlerinin kaçırılmasını ve gecikme cezalarını önler. Doğru kurulan muhasebe düzeni, hem vergi istisnası statüsünü hem de banka ilişkilerini koruyan en düşük maliyetli sigortadır.

Türkiye-BAE Çifte Vergilendirme Anlaşması: Türk Yatırımcı Ne Kazanır?

Türkiye ile BAE arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA), aynı gelirin iki ülkede birden vergilendirilmesini engeller ve Dubai'de şirket kuran Türk yatırımcının vergi planlamasında belirleyici rol oynar. Bilinmesi gereken noktalar:

Vergi Mukimlik Belgesi: ÇVÖA avantajlarından yararlanmak için BAE'de fiilî mukimliği kanıtlayan Tax Residency Certificate genellikle gereklidir ve belirli süre BAE'de bulunma şartına bağlıdır.

ÇVÖA avantajlarından yararlanmak için BAE'de fiilî mukimliği kanıtlayan Tax Residency Certificate genellikle gereklidir ve belirli süre BAE'de bulunma şartına bağlıdır. Vergi Avantajı: BAE'ye fiilen taşınan, mukimlik şartlarını sağlayan ve gelirini uluslararası ölçekte elde eden yatırımcılar için ÇVÖA ciddi avantaj sağlar. Kuruluş öncesi mali müşavirinizle yapılacak kısa bir planlama, yapının vergi verimliliğini en baştan maksimize eder.

Sık Sorulan Sorular

Dubai'de şirket kurma maliyeti ne kadar?

Güncel olarak başlangıç maliyeti Freezone'da 4.800 USD, Mainland'de 5.400 USD'dir. Toplam tutar; seçilen bölge, faaliyet sayısı, ortak ve vize adedi ile ofis tercihine göre değişir. Lisans yenileme, vize ve muhasebe gibi yıllık giderler de bütçeye baştan eklenmelidir.

Dubai'de şirket kurma süreci kaç gün sürer?

Oturum gerektirmeyen kurulum genellikle 7–10 iş gününde tamamlanır; oturum izni dahil edildiğinde süre yaklaşık 20 iş gününe uzar. Kuruluş büyük ölçüde uzaktan yürütülebilir; vize biyometrisi ve Emirates ID için kısa bir Dubai ziyareti gerekir.

Dubai'de şirket kurarak oturum izni alabilir miyim?

Evet; şirket sahibi 2 yıllık yatırımcı oturumu alabilir ve süre sonunda medikal testle yeniler. Yatırımcı oturumunda 12 ayda en az 1 gün BAE'ye giriş şartı vardır. Daha yüksek yatırım yapanlar için eş ve çocukları da kapsayan 10 yıllık Golden Visa seçeneği bulunur.

Dubai'de kurumlar vergisi %0 mı, %9 mu?

Standart rejimde 375.000 AED üzerindeki yıllık kâra %9 uygulanır; eşiğin altı %0'dır. Serbest bölge şirketlerinde %0 oranı, yalnızca nitelikli mükellef (QFZP) şartlarının tamamı korunduğu sürece nitelikli gelire uygulanır; denetimli mali tablo ve yıllık beyanname her durumda zorunludur.

Optimize Vergi ve Sürdürülebilirlik Avantajı

Dubai, düşük maliyet arayışının değil, değer paketi arayışının adresidir: Tek kurulumla bölgesel pazar erişimi, oturum izni, vergisiz kişisel gelir ve dolar bazlı finansal öngörülebilirlik bir arada gelir — karşılığında hem kuruluş hem yıllık sahip olma maliyeti alternatiflerin üzerindedir. Finansal açıdan doğru soru "En ucuza nasıl kurarım?" değil, "Bu paket benim gelir modelimde kendini amorti ediyor mu?" sorusudur. Cevap; Körfez'e satışı, bölgede fiziksel varlığı veya oturumu iş planının parçası yapanlar için çoğunlukla evet, yapıyı yalnızca kâğıt üzerinde tutacaklar için çoğunlukla hayırdır.

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Yazar Hakkında

Dr. Nurgül Aslan — Uluslararası İşletme Danışmanı, Finansal Uyum ve Vergi Planlama Uzmanı. 18 yılı aşkın deneyime sahip; İstanbul Üniversitesi (lisans), Marmara Üniversitesi (yüksek lisans) ve Bahçeşehir Üniversitesi (doktora) mezunu. IFRS eğitmeni, transfer fiyatlandırması uzmanı ve ACCA onaylı eğitmen. Dubai'de 500'ün üzerinde işletmeye danışmanlık sağladı; 40'tan fazla yayını bulunuyor. World Company Setup Başlıca Vergi Danışmanı.

Bu yazı genel bilgilendirme amaçlıdır; fiyatlar gösterge niteliğinde olup oranlar ve kurallar yayım tarihindeki mevzuatı yansıtır. Vergi ve hukuki yükümlülükleriniz için mali müşavirinize danışınız.



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