Robotik kahveye fintek dokunuşu

Şirket, X Barista ile yaptığı iş birliği kapsamında robotik kahve istasyonlarına temassız ve hızlı ödeme sistemleri entegre ederken, büyüme rotasını da akıllı kiosklar ve insansız satış noktalarına çeviriyor.
Ekonomist’in 5 - 18 Temmuz 2026 tarihli sayısından
Pluspay CEO’su Girayhan Koç, şirketin Android tabanlı akıllı POS cihazlarından Cepte POS uygulamalarına, e-fatura entegrasyonlarından kapalı devre ödeme altyapılarına kadar geniş bir teknoloji yelpazesinde faaliyet gösterdiğini söylüyor. X Barista ile gerçekleştirilen iş birliğinde ise robotik kahve deneyimini güvenli ödeme sistemleriyle buluşturduklarını belirten Koç, “X Barista’nın yapay zekâ ve hassas robotik kollarla sunduğu fütüristik kahve hazırlama şovu, Pluspay’in ışık hızındaki güvenli tahsilat yeteneğiyle birleşti” diyor.
Yurt dışına odaklandı
Şirketin büyüme stratejisinin merkezinde yalnızca geleneksel perakende noktaları değil, yeni nesil otonom girişimler yer alıyor. Türkiye genelindeki akıllı kiosklar, otomatlar ve insansız servis noktalarında Pluspay entegrasyonunu standart hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Koç, “Kısa ve orta vadede, Türkiye genelindeki akıllı kiosklar, otomatlar ve insansız servis noktalarında Pluspay entegrasyonunu standart haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.
Yurt dışına da odaklanan şirket, robotik ve otomasyon tabanlı hizmetlerin yaygın olduğu bölgelerde büyümeyi planlıyor. Koç, “Özellikle robotik ve otomasyonlu hizmetlerin çok yaygın olduğu Avrupa, Ortadoğu ve Amerika pazarlarında, yerli mühendisliğin gücünü dünyaya göstermek istiyoruz” ifadelerini kullanıyor.