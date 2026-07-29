Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SGK ödeme takvimi bekleniyor

Yaklaşık 7 milyon civarındaki emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşındaki artış nedeniyle oluşacak farkların hesaplara geçeceği tarih sabırsızlıkla bekleniyor.
1 Ödeme süreci nasıl işleyecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra, ödeme tarihlerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) belirleyecek ve farklar kısa süre içinde emeklilerin hesaplarına aktarılacak.
2 Ne kadar maaş farkı alınacak?
En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesiyle birlikte:
20.000 TL emekli maaşı alan vatandaşlara 3.552 TL maaş farkı ödenecek. Maaşı 20.000 TL ile 23.552 TL arasında olan emeklilere ise en düşük emekli maaşı sınırı olan 23.552 TL arasındaki fark kadar ödeme yapılacak.
3 Maaşını zamlı alamayanlar için telafi ödemesi
Yasal düzenleme maaş takvimine yetişmediği için maaşını eski tutar veya fark yansıtılmadan eksik alan emeklilerin hak kaybı engellenecek; aradaki tüm farklar SGK’nın açıklayacağı takvim doğrultusunda tek seferde banka hesaplarına ve PTT şubelerine yatırılacak.