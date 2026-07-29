Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? SGK ödeme takvimi bekleniyor

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesiyle birlikte:

20.000 TL emekli maaşı alan vatandaşlara 3.552 TL maaş farkı ödenecek. Maaşı 20.000 TL ile 23.552 TL arasında olan emeklilere ise en düşük emekli maaşı sınırı olan 23.552 TL arasındaki fark kadar ödeme yapılacak.