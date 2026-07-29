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  • TOKİ 49 ilde 737 arsayı satışa çıkarıyor: Açık artırma ne zaman, arsa satışı hangi illerde yapılacak?

TOKİ 49 ilde 737 arsayı satışa çıkarıyor: Açık artırma ne zaman, arsa satışı hangi illerde yapılacak?

TOKİ, 49 ilde bulunan toplam 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. Arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, satış takvimi, açık artırmanın yapılacağı yerler ve ödeme koşullarına ilişkin detayları araştırıyor. Peki, TOKİ arsa satışı hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? Açık artırma nerede yapılacak, ödeme şartları neler olacak? Hangi illerde satış gerçekleşecek? İşte 49 ildeki TOKİ arsa satışına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

Ekonomist
Ekonomist
TOKİ 49 ilde 737 arsayı satışa çıkarıyor: Açık artırma ne zaman, arsa satışı hangi illerde yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 ilde yer alan 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. Satış sürecine ilişkin detaylar arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların gündemine gelirken, açık artırmanın tarihleri, düzenleneceği yerler ve ödeme koşulları merak ediliyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? Arsa satışları hangi illerde gerçekleşecek? Ödeme planı nasıl olacak?

1 TOKİ arsa satışı açık artırması hangi tarihlerde yapılacak?

TOKİ arsa satışı açık artırması hangi tarihlerde yapılacak?

49 İlde 737 arsa için açık artırma 12-13-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

2 Ödeme planı belli oldu mu?

Ödeme planı belli oldu mu?

Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, akaryakıt tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara sahip olabilecek.

Arsalara yüzde 25 peşinatla 48 ay vade veya yüzde 30 peşinatla 48 ay vade seçenekleriyle sahip olabilecek. Bunun yanı sıra, bazı taşınmazlar ise peşin ödeme yöntemiyle satışa sunulacak.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacağı da açıklandı.

3 Arsa fiyatları ne kadar?

Arsa fiyatları ne kadar?

Arsalar, 315 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 lira olan toplam 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğündeki 737 arsa satışta olacak.

4 Arsa satışları hangi illerde gerçekleşecek?

Arsa satışları hangi illerde gerçekleşecek?

Satışlar Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak'ta bulunan bazı arsaları kapsayacak.

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5 TOKİ arsa açık artırma nerede yapılacak?

TOKİ arsa açık artırma nerede yapılacak?

Açık artırmalar, 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10:30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda düzenlenecek.

Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.
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