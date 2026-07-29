TOKİ 49 ilde 737 arsayı satışa çıkarıyor: Açık artırma ne zaman, arsa satışı hangi illerde yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 ilde yer alan 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracağını duyurdu. Satış sürecine ilişkin detaylar arsa sahibi olmak isteyen vatandaşların gündemine gelirken, açık artırmanın tarihleri, düzenleneceği yerler ve ödeme koşulları merak ediliyor. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak? Arsa satışları hangi illerde gerçekleşecek? Ödeme planı nasıl olacak?