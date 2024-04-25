Çimsa (CIMSA) temettü tarihi ve miktarını duyurdu

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., bugün KAP'a yaptığı bildirimde Genel Kurul'da onaylanan kar payı dağıtım kararını duyurdu. Buna göre 2023 yılı karından pay başına brüt 1,0575395 TL, net 0,9517855 TL temettü ödemesi yapılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Nisan 2024 ve ödeme tarihi 2 Mayıs 2024 olacak.

ÇİMSA'DAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 2.937.400.251,00 TL dönem net karı elde edilmiştir.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2023 yılına ait söz konusu konsolide dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmenin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan 2.490.892.519,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı 47.279.554,70 TL

İkinci Kâr Payı 952.720.445,30 TL

Toplam Brüt Kar Payı 1.000.000.000,00 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 95.272.044,53 TL

Olağanüstü Yedek 1.395.620.474,47 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karından; Yasal Yükümlülükler ayrıldıktan sonra, dağıtılacak 1.000.000.000,00 TL brüt kar payının dönem net karından karşılanmasına, kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

Böylelikle 2023 yılı Karından 945.591.094,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 1.000.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 29.04.2024 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında karar verilmiştir.