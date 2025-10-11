Çocukların borsada ne kadar parası var?

İstanbul'daki yatırımcıların pay senedi portföy büyüklüğü 3 trilyon 87 milyar 645 milyon lira olurken, Ankara'da bu tutar 345 milyar 236 milyon lira, İzmir'de ise 157 milyar 849 milyon lira olarak belirlendi.

Bu dönemde İstanbul'daki yerleşik yatırımcıların portföy değeri yüzde 25,7 ve 630 milyar 362 milyon liralık artış kaydetti. Bu tutar geçen yılın aralık ayında 2 trilyon 457 milyar 283 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

Aynı dönemde Ankara'daki yatırımcıların portföy değeri de yüzde 31,9 ve 83 milyar 420 milyon lira yükseldi. İzmir de ise yatırımcıların portföy değeri yüzde 28,4 ve 34 milyar 923 milyon lira arttı.

Pay senedi yatırımcı sayıları dikkate alındığında ise yılın 9 ayında İstanbul'da yüzde 6, Ankara'da yüzde 6,9 ve İzmir'de yüzde 6,3 azalış kaydedildi.