EGM promosyon ihalesi tarihi ne zaman? 2025 Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonu belli oldu mu?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personelinin ekonomik refahını doğrudan etkileyen 2025-2028 maaş promosyonu süreci, şu sıralar bankalarla yapılan protokol görüşmeleriyle gündemde kalmaya devam ediyor.

EGM MAAŞ PROMOSYON İHALESİ NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2025-2028 dönemini kapsayacak olan yeni maaş promosyon ihalesi için geri sayım devam ediyor. Emniyet mensupları, yüksek enflasyon beklentileri doğrultusunda yüksek bir promosyon ödemesi yapılmasını umut ediyor.

İhale ve Ödeme Beklentileri

İhale Tarihi Beklentisi: EGM maaş promosyon ihalesinin, mevcut anlaşmanın sona ermesine kısa bir süre kala Ekim ayının sonu itibarıyla gerçekleştirilmesi beklenmektedir. İhaleye birçok büyük bankanın katılım göstermesi bekleniyor.

Ödeme Tahmini: İhale sonucunda en yüksek teklifi veren bankayla anlaşma sağlandıktan sonra, promosyon ödemelerinin en geç 15 Kasım 2025 tarihine kadar Emniyet personellerinin hesaplarına tek seferde ve peşin olarak yatırılması öngörülmektedir.

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASININ BEKLENTİSİ NE?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görevli personelin merakla beklediği 2025-2028 dönemi maaş promosyon ihalesi öncesinde, Emniyet Teşkilatı Sendikası teklif ve çalışmalarını tamamladığını resmen duyurdu.

Sendika, teşkilat mensuplarının hak ettiği ekonomik kazanımların sağlanması için sürecin titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, bankalardan talep edilen promosyon tutarını netleştirdi:

Sendikanın Promosyon Teklifleri

Promosyon Tutarı: 2025 yılı maaş promosyonu tutarı için 270.000 TL talep edildi.

Ödeme Şekli: Bu ödemenin personele tek seferde ve peşin olarak yapılması istendi.

Enflasyona Endeksleme: Ayrıca, mevcut yüksek enflasyon ortamı dikkate alınarak, promosyonun geçerli olacağı 3 yıllık süre boyunca yıllık enflasyon farkı oranında personele ek ödeme yapılması da talep edildi.

EMNİYET TEŞKİLATI SENDİKASI EGM MAAŞ PROMOSYONU AÇIKLAMASI

Yapılan yazılı açıklamada,

"Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak teşkilatımızın hak ettiği ekonomik kazanımlar için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında 2025 yılı maaş promosyonu konusunda teklif ve çalışmamızı tamamlamış bulunmaktayız.

Sendikamız, teşkilat mensuplarımızın emeğinin karşılığını alabilmesi için süreci titizlikle takip etmiş ve promosyon görüşmeleri noktasında kamuoyunu aydınlatmayı görev bilmiştir.

Başlıca taleplerimiz:

2025 EGM Promosyon Talebimiz: 270.000 ₺’dir. Bu tutar tek seferde ve peşin olarak ödenmeli ayrıca her yıl oluşacak enflasyon farkı oranınca kişi başı ekstra ödeme yapılmalıdır.

Değerler hassasiyeti bulunan ya da promosyon yerine alternatif seçim hakkını kullanmak isteyen personele 600.000 TL sıfır faizli kredi sunulmalıdır.

164.440 ₺ taban fiyatı ile ihale şartnamesi açıklanmalıdır.

Amacımız teşkilat mensuplarımızın ekonomik anlamda nefes almasını sağlamak, aile bütçelerine katkı sunmak, ekonomik nedenlerle gerçekleşen intiharların önüne geçebilmek ve emeklerinin karşılığını en yüksek düzeyde alabilmelerini temin etmektir. Emniyet Teşkilatı Sendikası olarak bu süreci şeffaf şekilde yürütmeye devam edecek, her gelişmeyi kamuoyu ile paylaşacağız." denildi.