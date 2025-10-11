Kış saati uygulaması başlayacak mı? 2025 Türkiye'de saatler geri alınacak mı?

Kış mevsimine girilirken, vatandaşlar arasında saatlerin geri alınıp alınmayacağına dair merak yeniden gündeme geldi. 2016 yılında kalıcı yaz saati kararıyla uygulama yürürlükten kaldırılmış olsa da, vatandaşlar ve öğrenciler Türkiye’de yeniden kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceği araştırmalarına başladı.

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı konusundaki merak, alınan kesin bir kararla son bulmuştur. Türkiye'de son kez 2016 yılında saatler ileri alınmış ve Yaz Saati Uygulaması (GMT/UTC+3) kalıcı hale getirilmiştir.

Kalıcı Yaz Saatine Geçişin Nedeni:

Bu kararın temel amacı, enerji tasarrufu sağlamak ve vatandaşların gün ışığından daha fazla yararlanabilmesini temin etmektir. Kararın ardından Türkiye'de her Mart ve Ekim aylarında uygulanan kış-yaz saati uygulaması tamamen kaldırılmış ve temelli olarak aynı saat dilimi kullanılmaya başlanmıştır.

Bu nedenle, 2025 yılında da kış saati uygulamasına geçilmeyecek ve saatler geri alınmayacak. Türkiye, yıl boyunca aynı saat diliminde kalmaya devam edecek.

AVRUPA VE ABD'DE SAAT UYGULAMASI

Türkiye'de kış saati uygulaması kaldırılmış olsa da, ABD ve Avrupa ülkeleri bu yıl da saatlerini geri alarak uygulamaya devam edecek. Türkiye ile bu ülkeler arasındaki saat farkı kış dönemi boyunca değişecektir.

ABD'de Kış Saati Uygulaması

Geçiş Tarihi: 2 Kasım 2025 Pazar

Saat Ayarlaması: Saatler, yerel saatle 02:00'ye yaklaştığında 1 saat geri alınacak (Örn: 02:00 -> 01:00).

Etkisi: Bu değişiklikle birlikte, gün doğumu 1 saat daha erken olacak ve sabah saatleri daha aydınlık başlayacaktır.

Avrupa Ülkelerinde Kış Saati Uygulaması

Geçiş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar (Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece)

Saat Ayarlaması: Saatler, yerel saatle 03:00'e yaklaştığında 1 saat geri alınacak (Örn: 03:00 -> 02:00).

Bu değişiklikler, Türkiye ile ABD ve Avrupa ülkeleri arasındaki saat farkının kış ayları boyunca artmasına neden olacaktır. Türkiye, kalıcı yaz saati uygulamasıyla (GMT/UTC+3) yıl boyunca aynı saat diliminde kalmaya devam edecektir.