Ziraat mühendisleri 'burada olmaz' denilen yerde olabileceğini gösterdi

Ziraat mühendislerinden Ramazan Irgın da amaçlarının çiftçilere örnek teşkil etmek olduğunu dile getirerek, "Buraya ilk geldiğimizde hiç sera yetiştiriciliği yoktu. 2022'de seramızı kurduğumuzdan beri beş farklı üründe farklı çeşitler denemekteyiz, demonstrasyon çalışmaları yapmaktayız. Verdiğimiz destekle beraber buradaki üreticilerimiz de hobi amaçlı üretime başladılar." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Ömer Akbaba, "Serayı, İlçe Tarım Müdürlüğünde güzel bir uygulama yapınca gördük biz de denemek istedik. Fidelerimizi tedarik ettiler, bakımıyla ilgili çalışmalarda bize destek oldular. Domates, biber, fasulye ve biber ektik. Gayet güzel ürün aldık." ifadelerini kullandı.