KPSS 2025/5 tercihleri açıklandı mı? Gözler 2025 Yılı Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/5 tercih sonuçlarında

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirmek üzere sözleşmeli personel alımı için gerçekleştirdiği KPSS-2025/5 tercih dönemi sona erdi. Yerleştirme işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli personel alımı için yayımlanan KPSS 2025/5 kılavuzuna göre alınan tercih başvuruları 6 Ekim 2025 tarihinde sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ÖSYM tarafından değerlendirme süreçleri resmen başladı.

Sonuçların Açıklanma Tarihi ve Adresi

Beklenti: KPSS 2025/5 yerleştirme sonuçlarının, değerlendirme süreci göz önüne alındığında, en geç Ekim ayı sonuna kadar duyurulması beklenmektedir.

Sorgulama Adresi: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları, yalnızca ÖSYM'nin resmî sonuç sayfasından ilan edilecektir: https://sonuc.osym.gov.tr

Giriş: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulama işlemlerini yapabileceklerdir.

Yerleştirme Değerlendirme Süreci

Yerleştirme işlemlerinde, adayların puanları ve tercih sıraları esas alınarak yerleştirme yapılacaktır:

Yerleştirme Kriteri: Adaylar, puanlarına ve tercih sıralarına bakılarak sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilirler.

Basamaklı Değerlendirme: Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday, ikinci tercihine, oraya da yerleşemezse üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılır. Yerleştirme işlemi bu şekilde devam eder.

Yerleşememe Durumu: Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştiği takdirde, bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.

Tercih İptali: Değerlendirme sırasında, öğrenim düzeyi, mezun olunan alan/program ve sözleşmeli personel için aranan şartlar arasında tutarsızlık olması durumunda, söz konusu tercih iptal edilecektir.

Adayların, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını ÖSYM'nin resmî internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.