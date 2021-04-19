Geçen hafta BİST’te işlem hacimleri düşük gerçekleşse de bankalardaki hacim yükseldi. Geçen hafta başında 1.376’larda olan endekste, özellikle banka hisselerindeki alımlarla 1.410’lu seviyeler aşıldı.

Jeopolitik tansiyonun düşmesi, ABD enflasyonunun beklentilerden çok fazla sıçramaması ve TCMB’nin faizlerde değişiklik yapmaması BİST’teki yükselişin nedenleri olarak sıralanıyor.

Borsada genel olarak uzmanlar, yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyor. Endekste, 1.430 direnç olarak izleniyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması halinde ise 1.445’e yükseliş sürebilir.

Olası geri çekilmelerde ise 1.400 desteği altında 1.382’ye düşüş hız kazanabilir. Uzmanlar; dengeli ve çeşitlendirilmiş bir portföy önerisinde bulunmaya devam ediyor. Hisse tarafında ise seçici olunmalı.

PİYASA GÜNDEMİ

22 NİSAN PERŞEMBE

ECB, faiz kararını açıklayacak.

26 NİSAN PAZARTESİ

Reel sektör güven endeksi paylaşılacak.

28 NİSAN ÇARŞAMBA

FED, faiz kararını duyuracak.