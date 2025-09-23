Turcas Holding A.Ş.'den (TRCAS) dün KAP'a yönetim kurulunun temettü teklifi bildirildi. Buna göre pay başına brüt 0,6690973 TL, net 0,5687327 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Ekim, ödeme tarihi 21 Ekim. Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.09.2025 tarihli kararı uyarınca; Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan 31 Aralık 2024 tarihli mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2024 tarihli konsolide olmayan mali tablolar esas alınarak düzenlenen Kar Payı Dağıtım Tablosu'nda mevzuata göre ayrılması gereken tüm akçeler düşüldükten sonra, Aralık 2024'te dağıtılan 145.000.000 TL tutarındaki avans kar payı dağıtımı ve Haziran 2025'te dağıtılan 200.000.000 TL kar payı dağıtımı sonrası 2024 yılına ait dağıtılabilir kardan kalan 171.021.272,29 TL'nin pay sahiplerine 17 Ekim 2025 tarihinden itibaren tamamı nakden ödenmek üzere kâr payı olarak dağıtılmasına ilişkin teklifin Şirket'in 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.