22 Eylül borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 173,59 puan artarak 11.468,07 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 238,75 puan ve yüzde 2,11 artışla 11.533,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.452,91 puanı, en yüksek 11.540,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 değer kazanarak 11.468,07 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 209,72 puan ve yüzde 1,68 değer kazanarak 12.703,91 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,80, holding endeksi yüzde 1,33 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,93 ile madencilik, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,42 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,43, hizmetler endeksi yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 1,09 ve mali endeks yüzde 1,05 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 77'si prim yaptı, 22'si geriledi, 1 tanesi yatay seyretti.

ASELSAN, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



BIST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin haber akışıyla güne pozitif başladı. Gün içinde en yüksek 11.540,66 puanı gören endeks, genele yayılan alımlarla günü pozitif seyirde tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı. Trump ise "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduğunu" kaydetti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin, ayrıca ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ve cari denge verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.550 ve 11.650 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 727,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 727,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 5 milyon 58 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,26, bileşik getirisi yüzde 39,54 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41.2694, satışta 41.4348 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41.2055, satışta 41.3706 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 147,855 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 azalışla 66 dolardan işlem görüyor.

