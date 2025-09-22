Warren Buffett'ın Berkshire'ı 2008’de 230 milyon dolarlık (Yaklaşık yüzde 10) BYD hissesi satın aldı. Buffett, bu yatırımı şirketin potansiyelini gören Berkshire’ın başkan yardımcısı Charlie Munger’a atfetti. CNBC'nin haberine göre de Berkshire, 17 yıl önce Charlie Munger’ın ısrarıyla ilk alımını yaptı. 2009’daki yıllık toplantıda Munger, hissedarlara “Warren ve ben çıldırmışız gibi görünüyor olabiliriz” dese de, şirketi ve CEO’su Wang Chuanfu’yu “tam bir mucize” olarak gördüğünü söyledi".