TOKİ duyurdu, 32 ilde arsa satılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları

TOKİ'nin açıklamasına göre alıcılar; konut, ticaret, tarım, turizm, hayvancılık, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacaktır.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Muhammen bedeli 13 milyar 55 milyon 365 bin 348 lira olan toplam 2 milyon 193 bin 76 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova’da bulunan 280 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 08 Ekim 2025 tarihinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İşte bazı örnek arsalar ve muhammen bedelleri (Tüm arsalarla ilgili detaylı bilgilere emlak müzayedenin sitesinden ulaşabilirsiniz)