ARA
DOLAR
41,38
0,03%
DOLAR
EURO
48,87
0,09%
EURO
GRAM ALTIN
4974,84
-0,17%
GRAM ALTIN
BIST 100
11468,07
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ duyurdu, 32 ilde arsa satılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları

TOKİ duyurdu, 32 ilde arsa satılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 32 İlde 280 arsayı 08 Ekim 2025 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. İşte ödeme yöntemleri ve arsaların bulunduğu iller


Son Güncellenme:
TOKİ duyurdu, 32 ilde arsa satılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları

TOKİ'nin açıklamasına göre alıcılar; konut, ticaret, tarım, turizm, hayvancılık, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, plansız arsalar, lojistik ve sosyal tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacaktır.

ARSALAR HANGİ İLLERDE?

Muhammen bedeli 13 milyar 55 milyon 365 bin 348 lira olan toplam 2 milyon 193 bin 76 metrekare büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Yalova’da bulunan 280 arsa açık artırmayla satılacak.

Açık artırmalar, 08 Ekim 2025 tarihinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İşte bazı örnek arsalar ve muhammen bedelleri (Tüm arsalarla ilgili detaylı bilgilere emlak müzayedenin sitesinden ulaşabilirsiniz)

1 DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU'DA 16.833,14 M² KONUT ALANI

DİYARBAKIR YENİŞEHİR ÜÇKUYU'DA 16.833,14 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺228.425.709,80

 

2 ŞANLIURFA SİVEREK CAMİKEBİR'DE 825,36 M² TİCARET+KONUT ALANI

ŞANLIURFA SİVEREK CAMİKEBİR'DE 825,36 M² TİCARET+KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺3.311.344,32

 

3 İSTANBUL ARNAVUTKÖY BAKLALI'DA 16.758,80 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)

İSTANBUL ARNAVUTKÖY BAKLALI'DA 16.758,80 M² PLANSIZ ALAN (1/100.000 ÇDP TARIM ALANI)

MUHAMMEN BEDEL: ₺45.483.383,20

 

4 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR HOŞDERE'DE 6.141,85 M² ÖZEL EĞİTİM ALANI

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR HOŞDERE'DE 6.141,85 M² ÖZEL EĞİTİM ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺206.550.415,50

 

5 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ-2'DE 2.717,13 M² KONUT ALANI

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ-2'DE 2.717,13 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺134.660.962,80

 

6 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 7.051,40 M² KONUT ALANI

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 7.051,40 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺174.733.692,00

 

7 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 9.080,20 M² TİCARET+KONUT ALANI

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI'DA 9.080,20 M² TİCARET+KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺267.865.900,00

 

8 İSTANBUL TUZLA TEPEÖREN'DE 100,00 M² KONUT ALANI

İSTANBUL TUZLA TEPEÖREN'DE 100,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺2.183.000,00

 

9 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI'DA 6.210,33 M² ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE HALKALI'DA 6.210,33 M² ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺439.691.364,00

 

10 TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE'DE 10.062,97 M² GELİŞME KONUT ALANI

TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE'DE 10.062,97 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺120.524.191,70

 

11 TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE'DE 6.802,59 M² GELİŞME KONUT ALANI

TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE'DE 6.802,59 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺81.875.973,24

 

12 TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE'DE 2.492,35 M² GELİŞME KONUT ALANI

TEKİRDAĞ ÇORLU NUSRATİYE'DE 2.492,35 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺27.351.048,90

 

13 TEKİRDAĞ ÇORLU KEMALETTİN'DE 8.270,82 M² LOJİSTİK TESİS ALANI

TEKİRDAĞ ÇORLU KEMALETTİN'DE 8.270,82 M² LOJİSTİK TESİS ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺60.021.372,13

 

14 TEKİRDAĞ ÇORLU KEMALETTİN'DE 66.976,27 M² LOJİSTİK TESİS ALANI

TEKİRDAĞ ÇORLU KEMALETTİN'DE 66.976,27 M² LOJİSTİK TESİS ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺442.579.192,20

 

15 YALOVA TERMAL AKKÖY'DE 229,70 M² KONUT ALANI

YALOVA TERMAL AKKÖY'DE 229,70 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺1.450.096,10

 

16 İZMİR ALİAĞA ALİAĞA'DA 10.000,00 M² SANAYİ VE DEPOLAMA ALANI

İZMİR ALİAĞA ALİAĞA'DA 10.000,00 M² SANAYİ VE DEPOLAMA ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺106.200.000,00

 

17 İZMİR BAYRAKLI BAYRAKLI'DA 10.956,65 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

İZMİR BAYRAKLI BAYRAKLI'DA 10.956,65 M² GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺142.217.317,00

 

18 İZMİR ÇEŞME MUSALLA'DA 1.350,00 M² KONUT ALANI

İZMİR ÇEŞME MUSALLA'DA 1.350,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺29.470.500,00

 

19 İZMİR MENDERES ÖZDERE'DE 6.067,07 M² KONUT ALANI+YOL+PLANSIZ ALAN

İZMİR MENDERES ÖZDERE'DE 6.067,07 M² KONUT ALANI+YOL+PLANSIZ ALAN

MUHAMMEN BEDEL: ₺37.943.455,78

 

20 AYDIN DİDİM ALTINKUM'DA 303,99 M² TURİZM TERCİHLİ KONUT KULLANIM ALANI

AYDIN DİDİM ALTINKUM'DA 303,99 M² TURİZM TERCİHLİ KONUT KULLANIM ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺12.196.078,80

 

21 ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE'DE 990,00 M² KONUT ALANI

ANTALYA DÖŞEMEALTI ALTINKALE'DE 990,00 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺19.859.400,00

 

22 ÇANAKKALE BİGA ULUCAMİ'DE 109,71 M² KONUT ALANI

ÇANAKKALE BİGA ULUCAMİ'DE 109,71 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺1.229.849,10

 

23 MUĞLA MİLAS BURGAZ'DA 5.791,93 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUĞLA MİLAS BURGAZ'DA 5.791,93 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺99.099.922,30

 

24 MUĞLA YATAĞAN YEŞİLBAĞCILAR'DA 557,72 M² KONUT ALANI

MUĞLA YATAĞAN YEŞİLBAĞCILAR'DA 557,72 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺1.897.988,09

 

25 MUĞLA YATAĞAN YEŞİLBAĞCILAR'DA 551,88 M² KONUT ALANI

MUĞLA YATAĞAN YEŞİLBAĞCILAR'DA 551,88 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺1.823.411,52

 

26 ANKARA ETİMESGUT BALIKUYUMCU'DA 6.317,90 M² KONUT ALANI

ANKARA ETİMESGUT BALIKUYUMCU'DA 6.317,90 M² KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺63.368.537,00

 

27 ANKARA ETİMESGUT YAPRACIKKÖYÜ'DE 3.785,86 M² GELİŞME KONUT ALANI

ANKARA ETİMESGUT YAPRACIKKÖYÜ'DE 3.785,86 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺62.542.407,20

 

28 ANKARA GÖLBAŞI VELİHİMMETLİ'DE 20.712,91 M² PLANSIZ ALAN (1/25.000 NİP TARIM ALANI)

ANKARA GÖLBAŞI VELİHİMMETLİ'DE 20.712,91 M² PLANSIZ ALAN (1/25.000 NİP TARIM ALANI)

MUHAMMEN BEDEL: ₺19.552.987,04

 

29 ANKARA SİNCAN SARAYCIK'TA 16.229,86 M² KONUT+TİCARET ALANI

ANKARA SİNCAN SARAYCIK'TA 16.229,86 M² KONUT+TİCARET ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺245.135.805,40

 

30 AFYONKARAHİSAR MERKEZ BATTALGAZİ'DE 1.420,07 M² GELİŞME KONUT ALANI

AFYONKARAHİSAR MERKEZ BATTALGAZİ'DE 1.420,07 M² GELİŞME KONUT ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺14.243.302,10

 

31 KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 552,08 M² SANAYİ ALANI

KOCAELİ ÇAYIROVA ŞEKERPINAR2'DE 552,08 M² SANAYİ ALANI

MUHAMMEN BEDEL: ₺9.446.088,80

 
İlgili Haberler
Başkanlık duyurdu, 29 ilde arsa satılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları
Başkanlık duyurdu, 29 ilde arsa satılacak: İşte örnek arsalar ve fiyatları
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL