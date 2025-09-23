KARDEMİR'in yeni yönetim kurulu başkanından ilk açıklama

ARA
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Muhammed Ali Oflaz, üretmeye ve milli hedeflere katkı sunmaya devam edeceklerini bildirdi.


Oflaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2 Kasım 2020'de KARDEMİR yönetim kurulu üyesi olarak başladığı görevini 19 Eylül'de üyelerin seçimi sonucu yönetim kurulu başkanı olarak sürdüreceğini belirtti.

Cumhuriyet'in ilk entegre demir-çelik fabrikasının yönetim kurulu başkanı olmaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Oflaz, şunları kaydetti: "Bir bayrak yarışı olarak gördüğüm bu görevle 88 yıldır olduğu gibi başta siz değerli çalışanlarımız olmak üzere müşterilerimiz, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz ve Karabük halkıyla birlikte ülkemiz ve şirketimizin gelecek başarıları için üretmeye ve milli hedeflerimize katkı sunmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki ülkemizin en kıymetli sınai miraslarından biri olan KARDEMİR'i hep birlikte daha ileriye taşıyacağız."

