Sahibinden CEO'su yanıtladı: E-Ticaret'te büyüyen kategoriler hangileri?

Sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, Capital Dergisi'nin Ağustos sayısından e-ticaretle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Ertaş'ın büyüyen ve daralan kategorilere ilişkin yanıtları şöyle oldu:

E-ticarette büyüme en çok hangi kategorilerde büyüyor? Bu eğilim sizce kalıcı mı?

Ticaret Bakanlığı’nın bu yıl yayımladığı “Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü Raporu”na göre, e-ticaret hacmi en yüksek kategori 301 milyar TL ile giyim, ayakkabı ve aksesuarda gerçekleşti. Bu, dijital deneyimle fiziksel ürün arasındaki bağın en yoğun kurulduğu alanlardan biri olmasıyla örtüşüyor.

İkinci sırada ise havayolları, seyahat ve taşımacılık gibi “deneyim odaklı” sektörler geliyor. Bu da dijitalleşmenin yalnızca ürün satın alma süreçlerine değil yaşam deneyimlerinin planlanmasına da entegre olduğunu gösteriyor.

Elektronik kategorisi ise yüksek ürün değeri ve işlem hacmiyle istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Özellikle akıllı ev teknolojileri ve IoT çözümleri bu alanda önemli bir ivme yaratıyor.

E-ticarette en çok daralan veya dolgunluğa ulaşan kategoriler hangileri?

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre özellikle temel elektronik ürünler ve ev eşyaları gibi sık tercih edilen kategorilerde büyüme hızının yavaşladığını gözlemliyoruz. Bu kategorilerde rekabet fiyat ve teslimat hızı gibi klasik parametrelerden çok, kişiselleştirilmiş deneyim, hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik gibi yeni değerler üzerinden şekilleniyor.

Öte yandan bu olgunlaşmış sektörlerin içinde dinamik alt segmentler gelişmeye devam ediyor. Örneğin akıllı ev sistemleri ve bağlantılı cihazlara olan talep hızla artıyor.

Giyim alanında ise hızlı moda (fast fashion) segmentinde bir yavaşlama söz konusu. Buna karşılık sürdürülebilir moda ve kişiye özel üretim gibi alanlar hızla yükseliyor. Market ürünlerine de özel bir başlık açılabilir. Pandemiyle birlikte büyük ivme kazanan bu kategori, halen çift haneli büyümeye devam ediyor. Özellikle taze gıda ve kişisel bakım gibi günlük ihtiyaçların düzenli olarak dijital kanallar üzerinden temin edilmesi, tüketici davranışlarında kalıcı bir değişimin sinyali.

Bu tablo, sektör oyuncularına önemli bir mesaj veriyor: Gelecekte büyüme, mevcut kategorilerde pay kapmaktan çok, o kategoriler içinde yeni mikro alanlar yaratabilen markaların olacak gibi görünüyor.

